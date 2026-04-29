قائد شرطة لندن: واقعة الطعن في لندن عمل عنف مروع

وصف قائد شرطة لندن واقعة الطعن التي شهدتها العاصمة البريطانية بأنها “عمل عنف مروع”، في إدانة رسمية للحادث الذي أثار حالة من القلق الأمني في المدينة.



وأوضحت شرطة العاصمة البريطانية أن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها فور وقوع الحادث، وأنها تتعامل معه باعتباره واقعة خطيرة تتطلب متابعة مكثفة لكشف جميع ملابساته.

وقال قائد الشرطة إن ما حدث يُعد من أعمال العنف المقلقة التي لا يمكن التساهل معها، مؤكداً أن فرق التحقيق تعمل على جمع الأدلة وتحليلها للوصول إلى تفاصيل دقيقة حول ظروف الهجوم ودوافعه.



وأضاف أن الحادث وقع في العاصمة لندن، مشيراً إلى أن السلطات الأمنية تكثف انتشارها في المناطق الحيوية لتعزيز الأمن ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.



ولا تزال التحقيقات جارية حتى الآن، فيما لم تُعلن الشرطة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بعدد المصابين أو هوية المشتبه به، في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية.