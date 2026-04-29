تخفيفا عن الحجاج.. السعودية تعلن عن تنفيذ مشروع بيئي واسع في المشاعر المقدسة

أعلنت وكالة الأنباء السعودية نقلًا عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، تنفيذ مشروع بيئي واسع في المشاعر المقدسة يقضي بزراعة نحو 60 ألف شجرة، في خطوة تستهدف تحسين جودة المناخ وتوفير بيئة أكثر راحة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود المملكة الرامية إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج، عبر تبني حلول مستدامة تسهم في خفض درجات الحرارة والحد من تأثيرات الإجهاد الحراري، خاصة في ظل الارتفاعات القياسية التي تشهدها المنطقة خلال فصل الصيف.



وبحسب ما أوردته الوكالة، فإن عمليات التشجير تركزت في مناطق حيوية داخل المشاعر، بما يشمل منى وعرفات ومزدلفة، حيث جرى اختيار أنواع نباتية ملائمة للبيئة المحلية وقادرة على التكيف مع الظروف المناخية القاسية، مع تحقيق أعلى كفاءة في التظليل وتقليل امتصاص الحرارة.



ويهدف المشروع إلى تعزيز الغطاء النباتي في المشاعر، بما ينعكس إيجابًا على جودة الهواء وخفض الانبعاثات، إلى جانب تحسين المشهد البصري العام، وخلق مساحات أكثر راحة للحجاج أثناء أداء المناسك.