الكرملين: روسيا لن تنسحب من أوبك+

أكد الكرملين أن روسيا متمسكة بعضويتها في تحالف أوبك+، نافياً بشكل قاطع أي نية للانسحاب من الاتفاق الذي يضم كبار منتجي النفط حول العالم، وذلك في ظل تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال مراجعة موسكو لالتزاماتها داخل التكتل.



وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية ودولية، إن بلاده “لا تخطط للانسحاب من أوبك+”، مشددًا على أن التعاون مع الدول المنتجة للنفط يظل أداة مهمة لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية.

وأوضح أن التنسيق داخل التحالف يخدم مصالح جميع الأطراف، خاصة في ظل التقلبات التي يشهدها سوق الطاقة.



ويأتي هذا التأكيد في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن مستقبل سياسة الإنتاج داخل التحالف، في ظل الضغوط المرتبطة بتذبذب أسعار النفط والتحديات الجيوسياسية التي تؤثر على الإمدادات العالمية، بما في ذلك تداعيات الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.



وتُعد روسيا أحد أبرز الأعضاء في تحالف أوبك+ إلى جانب المملكة العربية السعودية، حيث يلعب البلدان دورًا محوريًا في تحديد مستويات الإنتاج من خلال اتفاقات دورية تهدف إلى ضبط المعروض النفطي والحفاظ على استقرار الأسعار. وقد شهدت الفترة الأخيرة التزامًا نسبيًا من جانب الدول الأعضاء بخطط خفض الإنتاج المتفق عليها، رغم بعض التحديات المتعلقة بالامتثال.



ويرى مراقبون أن تمسك موسكو بالبقاء في أوبك+ يعكس إدراكها لأهمية العمل الجماعي في مواجهة تقلبات السوق، خصوصًا في ظل سعيها للحفاظ على عائدات الطاقة، التي تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الروسي.

كما يعزز هذا الموقف من تماسك التحالف، الذي بات أحد أبرز أدوات إدارة سوق النفط عالميًا خلال السنوات الأخيرة.



ويؤكد خبراء أن استمرار روسيا داخل أوبك+ من شأنه أن يدعم استقرار السياسات الإنتاجية، ويحد من احتمالات حدوث صدمات مفاجئة في السوق، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي على الطاقة.