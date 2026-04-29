مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء لا يخطط للسفر إلى أمريكا الأسبوع المقبل

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن نتنياهو لا يعتزم السفر إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل، في إشارة إلى عدم وجود زيارة مرتقبة في هذا التوقيت.



يأتي هذا التصريح في ظل تكهنات إعلامية سابقة حول إمكانية عقد لقاءات سياسية في واشنطن، خاصة مع استمرار التنسيق بين إسرائيل والإدارة الأمريكية بشأن ملفات إقليمية حساسة، من بينها التطورات في غزة والملف الإيراني.



ويعكس عدم تحديد موعد بديل للزيارة إما تأجيلًا مرتبطًا بجدول الأعمال السياسي والأمني، أو انتظار ترتيبات دبلوماسية أكثر وضوحًا قبل الإعلان عن أي تحرك رسمي.