شجع بلدك.. Egyptian Fan Zone تستعد لاستقبال الجماهير بالعاصمة

تتواصل الاستعدادات النهائية لإقامة Egyptian Fan Zone بالنهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تُعد أكبر ساحة مشجعين في الشرق الأوسط، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر ونظيره البلجيكي ضمن منافسات كأس العالم 2026.





ومن المقرر أن تشهد الساحة حضور آلاف الجماهير المصرية لمتابعة مباريات الفراعنة وتشجيع المنتخب الوطني في أجواء استثنائية، حيث تم تجهيز المنطقة بشاشات عرض عملاقة ومناطق ترفيهية وخدمات متكاملة تضمن تجربة مميزة للمشجعين.





وتسعى اللجنة المنظمة إلى توفير أجواء حماسية تعكس شغف الجماهير المصرية بكرة القدم، وتمنح المشجعين فرصة التواجد في حدث جماهيري ضخم لمساندة المنتخب الوطني خلال مشاركته في المونديال.





وتحظى مواجهة مصر وبلجيكا باهتمام جماهيري كبير، في ظل تطلع الجماهير لرؤية الفراعنة يقدمون بداية قوية في مشوارهم بكأس العالم، وسط دعم جماهيري منتظر من مختلف أنحاء البلاد