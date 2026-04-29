كائن حي لأول مرة.. اكتشاف مفاجئ يعيد رسم حدود التنوع الحيوي على الأرض

نجح باحثون في التشيك في رصد كائن حي مجهول ينتمي إلى حقيقيات النوى، خلال دراسة كائنات بحرية مجهرية، في اكتشاف وُصف بالمفاجئ.

وظهر الكائن بعد ملاحظة بنية مجهرية غير معروفة عقب موت الكائنات التي كانت قيد الدراسة.

وأُطلق عليه اسم «سولاريون أريينا»، ويتميز بحجم بالغ الصغر وبنية خلوية يصعب تصنيفها، ما يفسر عدم اكتشافه سابقًا.

ويرى العلماء أن هذا الكائن قد يغير فهم تطور الخلايا وموقعها في شجرة الحياة.

ويطرح الاكتشاف تساؤلات حول وجود أشكال حياة أخرى غير مكتشفة، مؤكدًا أن التنوع الحيوي المجهري لا يزال مليئًا بالأسرار.

