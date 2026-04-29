فيضان جديد.. عباس شراقي يحذّر من خطر حقيقي على السودان بسبب السد الإثيوبي|فيديو

أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن السد الأثيوبي مازال يخزن كميات كبيرة من المياه خلف السد وسوف تضطر اثيوبيا لتفريغ جزء من المياه من خلف السد مع بدء موسم الامطار.

وقال عباس شراقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "إذا تم تفريغ جزء من المياه خلف السد الإثيوبي مع موسم الأمطار وفتح 4 بوابات من السد الإثيوبي سوف تشكل المياه القادمة خطر حقيقي على السودان قد يتسبب في فيضان جديد على غرار ما حدث العام الماضي".



وتابع عباس شراقي: "إحنا حذرنا من نفس السيناريو العام الماضي وعلى إثيوبيا أن تقوم بفتح بوابة واحدة فقط من السد كي لا يتكرر سيناريو الفيضان الذي حدث في السودان".

وأكمل عباس شراقي: "عندما تعمل التوربينات تخرج كميات من المياه إلى النهر وتتسبب في دوامات تظهر في الأقمار الصناعية لكن هذه الدوامات لم تظهر إطلاقاً في صور الأقمار الصناعية".



ولفت عباس شراقي: "لا يوجد مياه تمر الآن من السد الإثيوبي"، مضيفا: "موسم الامطار يبدأ غداً وسوف تكون أكثر شدة في يونيو القادم".



