أستاذ جيولوجيا: لا تشغيل لتوربينات السد الإثيوبي.. و47 مليار متر مكعب خلفه الآن

أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أنه لم يتم الاستفادة من السد الإثيوبي سواء في الشرب أو توليد الكهرباء حتى الآن .



وقال شراقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه " على مسئوليتي “ المذاع على قناة “ صدى البلد”: ”لا يوجد أي تشغيل لتوربينات السد الإثيوبي".

وتابع: "لو التوربينات شغالة بشكل مقبول سوف يكون هناك تناقص تدريجي لمخزون البحيرة ثم يتم ملؤه في موسم الامطار ".

وأكمل شراقي : "حجم المياه المتواجدة في البحيرة خلف السد الاثيوبي مازال كبيرا للغاية حيث يتواجد فيها 47 مليار متر مكعب ولو التوربينات شغالة من المفترض ان يكون حجم المياه في البحيرة 20 مليار متر مكعب".

ولفت عباس شراقي : "السد الأثيوبي مازال يخزن كميات كبيرة من المياه خلفه وسوف تضطر اثيوبيا لتفريغ جزء من المياه من خلف السد مع بدء موسم الامطار".