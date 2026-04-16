رئيس الشيوخ عن قضية سد النهضة: نرفض أي محاولات لفرض الأمر الواقع من أثيوبيا

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بمقر المجلس، الأمير رادو ممثل دولة رومانيا والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين.

وخلال اللقاء، أكد رئيس مجلس الشيوخ عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر ورومانيا، والتي تمتد لأكثر من 120 عامًا، مشددًا على حرص الدولة المصرية على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار الإقليمي.

كما تناول اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، حيث استعرض فريد موقف مصر من التوترات الدولية، مؤكدًا أن القاهرة تتبنى نهجًا واضحًا يقوم على رفض الحلول العسكرية والدعوة إلى السلام والحوار كخيار أساسي لتسوية النزاعات، بما يعزز من دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وفيما يتعلق بقضية سد النهضة، جدد رئيس مجلس الشيوخ التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لحق التنمية دون الإضرار بمصالح دولتي المصب، مع رفض أي محاولات لفرض الأمر الواقع من جانب إثيوبيا، خاصة فيما يتعلق بسياسات الملء والتشغيل التي لا تستند إلى أطر قانونية أو فنية متفق عليها.

من جانبه، أعرب الأمير رادو عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالدور المصري الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في جهود إعادة الاستقرار وإعمار قطاع غزة، مؤكدًا دعم بلاده للقضية الفلسطينية واعترافها بدولة فلسطين منذ أكثر من أربعة عقود.

كما أشار إلى مساهمات رومانيا في دعم قطاع غزة، سواء من خلال استقبال المصابين أو تقديم الدعم المؤسسي، فضلًا عن المشاركة في إعادة إعمار عدد من المدارس، مثمنًا في الوقت ذاته جهود مصر بالتعاون مع شركائها الإقليميين لوقف النزاعات.

واختتم رادو زيارته بتوجيه الشكر لمصر على جهودها في إجلاء المواطنين الرومانيين من مناطق النزاع، بما في ذلك غزة وإسرائيل والسودان، خلال الفترات الأخيرة.

وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات مجلس الشيوخ والمسؤولين، من بينهم وكيلا المجلس، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، إلى جانب ممثلي وزارة الخارجية والسفارة الرومانية بالقاهرة.