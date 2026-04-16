تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
رويترز عن مصادر بحرية: إطلاق نار على سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
من حلم الزمالك إلى المجد.. كواليس 17 عاما صنعت أسطورة طارق حامد في الملاعب
بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالوادي الجديد
فارس: عبور 5 ناقلات نفط إيرانية عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
أبو العينين: الرئيسان السيسي وترامب قاما بجهود كبيرة من أجل السلام في غزة
الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
أبو العينين: العاصمة الإدارية تحولت من صحراء جرداء إلى نموذج لثورة عمرانية وتنموية شاملة
أبو العينين: المرحلة الراهنة تتطلب رؤية جديدة للنظام الدولي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

رئيس الشيوخ عن قضية سد النهضة: نرفض أي محاولات لفرض الأمر الواقع من أثيوبيا

رئيس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بمقر المجلس، الأمير رادو ممثل دولة رومانيا والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين.

وخلال اللقاء، أكد رئيس مجلس الشيوخ عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر ورومانيا، والتي تمتد لأكثر من 120 عامًا، مشددًا على حرص الدولة المصرية على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار الإقليمي.

كما تناول اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، حيث استعرض فريد موقف مصر من التوترات الدولية، مؤكدًا أن القاهرة تتبنى نهجًا واضحًا يقوم على رفض الحلول العسكرية والدعوة إلى السلام والحوار كخيار أساسي لتسوية النزاعات، بما يعزز من دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وفيما يتعلق بقضية سد النهضة، جدد رئيس مجلس الشيوخ التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لحق التنمية دون الإضرار بمصالح دولتي المصب، مع رفض أي محاولات لفرض الأمر الواقع من جانب إثيوبيا، خاصة فيما يتعلق بسياسات الملء والتشغيل التي لا تستند إلى أطر قانونية أو فنية متفق عليها.

من جانبه، أعرب الأمير رادو عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالدور المصري الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في جهود إعادة الاستقرار وإعمار قطاع غزة، مؤكدًا دعم بلاده للقضية الفلسطينية واعترافها بدولة فلسطين منذ أكثر من أربعة عقود.

كما أشار إلى مساهمات رومانيا في دعم قطاع غزة، سواء من خلال استقبال المصابين أو تقديم الدعم المؤسسي، فضلًا عن المشاركة في إعادة إعمار عدد من المدارس، مثمنًا في الوقت ذاته جهود مصر بالتعاون مع شركائها الإقليميين لوقف النزاعات.

واختتم رادو زيارته بتوجيه الشكر لمصر على جهودها في إجلاء المواطنين الرومانيين من مناطق النزاع، بما في ذلك غزة وإسرائيل والسودان، خلال الفترات الأخيرة.

وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات مجلس الشيوخ والمسؤولين، من بينهم وكيلا المجلس، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، إلى جانب ممثلي وزارة الخارجية والسفارة الرومانية بالقاهرة.

