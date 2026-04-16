الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

40 عضوًا بمجلس الشيوخ الأمريكي يعارضون تزويد إسرائيل بالأسلحة

محمود نوفل

أفادت تقارير إعلامية بأن أربعون عضوًا في المجلس الشيوخ الأمريكي صوّت اليوم الخميس ضد مشروع قرار لتزويد إسرائيل بأسلحة أمريكية، في خطوة تُعد غير مسبوقة من حيث عدد الرافضين داخل المجلس.


ويهدف المشروع إلى حظر صفقة بقيمة مئتين وخمسة وتسعين مليون دولار، تشمل جرافات من طراز "كاتربيلر"، حيث شكّل الرافضون نحو نصف أعضاء المجلس وغالبيتهم من الديمقراطيين.

وفي وقت سابق ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أن شركات المقاولات الدفاعية التي اجتمعت معها إدارته وافقت على "مضاعفة إنتاج" بعض الأسلحة أربع مرات.

وقال الرئيس الأمريكي في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لقد وافقوا على مضاعفة إنتاج أسلحة "الفئة المتميزة" أربع مرات، حيث نسعى للوصول، بأسرع وقت ممكن، إلى أعلى مستويات الإنتاج. وقد بدأ التوسع قبل ثلاثة أشهر من الاجتماع، وبدأت بالفعل عمليات إنشاء المصانع وإنتاج العديد من هذه الأسلحة".

وأضاف ترامب أن الشركات التي حضرت اجتماع البيت الأبيض شملت الرؤساء التنفيذيين لشركات "بي إيه إي سيستمز، وبوينج، وهانيويل إيروسبيس، وإل 3 هاريس لحلول الصواريخ، ولوكهيد مارتن، ونورثروب جرومان، ورايثيون".

وأشار ترامب في منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن المجموعة ستجتمع مرة أخرى بعد شهرين.

مجلس الشيوخ الأمريكي إسرائيل أسلحة أمريكية الديمقراطيين تزويد إسرائيل بأسلحة أمريكية

