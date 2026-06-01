بعد إقبال عيد الأضحى .. القرى السياحية : مارينا تواصل تطوير مرافقها لاستقبال المصطافين

أكد المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز القرى السياحية، انه تم الانتهاء من حزمة أعمال التطوير داخل منطقة مارينا، بالتزامن مع تزايد أعداد الزوار خلال فترة عيد الأضحى واستعدادًا لموسم الصيف.

وقال مصطفى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن المشروعات الجديدة شملت تنفيذ ممشى ترفيهي يمتد بين منطقتي مارينا 5 ومارينا 7، ليجمع بين مسارات مخصصة للمشي وركوب الدراجات، إلى جانب أماكن للجلوس والاستراحة، بما يعزز من الخدمات الترفيهية المتاحة للمترددين على المنطقة.

وتابع أن أعمال التطوير لم تقتصر على الممشى، بل امتدت إلى تحديث عدد من المرافق الحيوية، من بينها تطوير المداخل الرئيسية وتوسعة الكباري الداخلية لتحسين حركة التنقل، فضلًا عن رفع كفاءة شبكات الإنارة وتجميل المساحات الخضراء وتحديث البوابات.

زيادة المساحات الشاطئية

وأشار إلى أن الاستعدادات شملت أيضًا زيادة المساحات الشاطئية المتاحة وتجهيز 12 شاطئًا لاستقبال الرواد خلال عطلة العيد، مع استمرار العمل على تجهيز شواطئ إضافية خلال الأسابيع المقبلة.