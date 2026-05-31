السياحة والمصايف بالإسكندرية تكشف نسب إشغال الشواطئ ظهر اليوم

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الأحد، عن نسب إشغال الشواطئ وحالة البحر بالقطاعين الشرقي والغربي، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً، لتعريف المواطنين والرواد بالوضع الراهن وتوجيههم للشواطئ الآمنة.

هدوء نسبي بالقطاع الشرقي

شهدت شواطئ القطاع الشرقي إقبالاً متوسطاً، حيث تراوحت نسب الإشغال ما بين 30% إلى 60%. واستقرت حالة البحر بنسب متفاوتة؛ حيث رُفعت الرايات الخضراء على معظم شواطئ القطاع، بالإضافة إلى شاطئي "بحري المميز" و"أبو العباس" التابعين لحي الجمرك، مما يسمح بالسباحة الآمنة تماماً.

وفي المقابل، رُفعت الرايات الصفراءعلى شاطئ حي وسط وباقي شواطئ حي الجمرك، كإشارة تحذيرية تدعو للسباحة بحذر والالتزام التام بتعليمات رجال الإنقاذ، نظراً لأن الأمواج تتراوح بين هادئة ومتوسطة.

إقبال استثنائي بالغرب وتحذيرات من الراية الحمراء

وفي القطاع الغربي، تراوحت نسب الإشغال العامة بين 25% إلى 40%، باستثناء شاطئ "الهانوفيل المجاني" الذي سجل نسبة إشغال كاملة بنسبة 100%..

ورُفعت الرايات الصفراء على شواطئ الهانوفيل، البيطاش، وأبو يوسف، مع توجيهات بالسباحة الحذرة. بينما أطلقت الإدارة تحذيراً شديد اللهجة لباقي شواطئ القطاع الغربي برفع الراية الحمراء، والتي تعني منع السباحة تماماً نظراً لارتفاع الأمواج التي سجلت حالة "متوسطة" تميل إلى الاضطراب في بعض المفتوحات البحرية، حفاظاً على أرواح المصطافين.

وأهابت محافظة الإسكندرية بجميع الرواد ضرورة اتباع ألوان الرايات المرفوعة، والتعاون الكامل مع غطاسي ومنقذي الشواطئ لضمان قضاء يوم مصيفي آمن.