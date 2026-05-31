أسر شهداء الشرطة يغادرون مكة إلى مدينة الرسول .. وبدء الجسر الجوي لإعادة الحجاج بعد غد

يعيش الحجاج حالة من مشاعر الامتنان لإتمام مناسك الحج والحزن على مغادرة مكة المكرمة، وفي الوقت نفسه الشوق لزيارة المسجد النبوي الشريف، غادرت بعثة أسر شهداء الشرطة اليوم الأحد إلى المدينة المنورة، بعد أن أتم أفرادها مناسك الحج وسط أجواء إيمانية وتنظيمية متميزة.

وأعرب أسر شهداء الشرطة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية، لما لمسوه من اهتمام ورعاية طوال فترة الرحلة، مؤكدين أن الخدمات المقدمة سواء في مكة المكرمة أو خلال التواجد بمشعري عرفات ومنى اتسمت بالكفاءة والتنظيم، بما ساهم في أداء المناسك بسهولة ويسر. وأشاروا إلى أن القائمين على البعثة حرصوا على توفير جميع سبل الراحة والدعم لهم منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى انتهاء المناسك.

وفي إطار خطة التفويج إلى المدينة المنورة، تبدأ بعثة حج القرعة غداً الاثنين نقل الدفعة الثانية من الحجاج لقضاء خمسة أيام بجوار المسجد النبوي الشريف قبل عودتهم إلى أرض الوطن. ومن المقرر تفويج 869 حاجاً من حجاج محافظة المنوفية غداً، فيما سيتم يوم الثلاثاء المقبل نقل 968 حاجاً من محافظتي المنوفية وقنا إلى المدينة المنورة.

وفي السياق ذاته، أنهت بعثة حج القرعة استعداداتها لبدء الجسر الجوي لعودة الحجاج إلى مصر، حيث تنطلق أولى رحلات العودة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، عقب انتهاء الحجاج من أداء المناسك.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الأول للجسر الجوي تسيير أربع رحلات لنقل 889 حاجاً من حجاج محافظة كفر الشيخ، بينما سيتم يوم الأربعاء إعادة 898 حاجاً من محافظات البحيرة وجنوب سيناء وشمال سيناء.

كما عززت بعثة حج القرعة وجودها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من خلال الدفع بعدد كافٍ من الضباط والأفراد؛ لتيسير إجراءات السفر، ومتابعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالحجاج، والإشراف على نقل الحقائب بما يضمن سرعة وسهولة مغادرة ضيوف الرحمن وعودتهم إلى أرض الوطن في أفضل صورة تنظيمية.





