النحس يطاردها.. أندية توجت محليا وخسرت الرهان قاريا

انتهت منافسات موسم 2025-2026 والذي شهد عودة أندية غائبة عن منصات التتويج لتحقيق الألقاب والبطولات في مختلف ملاعب العالم.

ولعل أبرز الأندية التي كانت بعيده عن منصات التتويج، فريق النصر السعودي الذي غاب عن تحقيق الدوري منذ أخر تتويج في 2019

نجاح النصر المحلي

وفي الموسم الحالي نجح فريق النصر السعودي في تحقيق لقب بطولة الدوري السعودي للمرة الأولى تحت قيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ورغم النجاح المحلي الكبير لـ النصر السعودي إلا إنه خسر الرهان القاري بخسارة أمام فريق جامبا أوساكا الياباني بنتيجة هدف دون رد.

الزمالك يصالح الجماهير

وهو الموقف الذي تكرر مع الزمالك الذي واصل المنافسه على لقب بطولة الدوري المصري حتى الجولة الأخيرة ووصل لنهائي الكونفدرالية الإفريقية

وخسر الزمالك لقب الكونفدرالية الإفريقية قبل أن يحقق لقب الدوري المصري في نفس الاسبوع ليصل للقب ال15 من البطولة المحلية.

النحس الأوروبي يلاحق أرسنال

لم يختلف الأمر كثيرا في أوروبا حيث خسر أرسنال لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الذي فشل في تحقيقها طوال تاريخه

وعلى المستوى المحلي حسم أرسنال لقب بطولة الدوري الإنجليزي رغم الصراع الشرس مع مانشستر سيتي لكن كتيبة أرتيتا كانت أقوى خلال المواجهات الأخيرة وحققت اللقب.