فرنسا تمنع إسرائيل من استخدام مجالها الجوي لنقل أسلحة أمريكية ضد إيران

ذكرت وكالة "رويترز" أن فرنسا رفضت السماح لإسرائيل بعبور مجالها الجوي لنقل أسلحة أمريكية، مخصصة لاستخدامها في الحرب ضد إيران.

وأفاد دبلوماسي غربي ومصدران مطلعان، الثلاثاء، أن هذا الرفض، الذي جرى في بداية الأسبوع، يمثل أول موقف من نوعه تتخذه باريس منذ اندلاع التوترات الأخيرة.

وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية بأن باكستان والصين تطرحان مبادرة من 5 نقاط لاستعادة الاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وقال البيان الباكستاني الصيني: “ندعو للوقف الفوري للأعمال العدائية وبذل أقصى الجهود لمنع امتداد النزاع، ويجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة من الحرب، وندعو إلى بدء محادثات السلام في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف بيان باكستاني صيني: “يجب حماية سيادة إيران ودول الخليج ووحدة أراضيها واستقلالها الوطني وأمنها، والحوار والدبلوماسية هما الخيار الوحيد المتاح لحل النزاعات وندعو للامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها خلال محادثات السلام”.

وتابع البيان: “يجب مراعاة مبدأ حماية المدنيين في النزاعات العسكرية، وندعو للالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني ووقف مهاجمة البنى التحتية الحيوية، كما ندعو الأطراف إلى حماية أمن السفن وأفراد طواقمها العالقين في مضيق هرمز، وندعو للسماح بمرور السفن المدنية والتجارية في وقت مبكر وآمن، واستعادة حركة الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن”.

وأكد البيان الدعوة لتأسيس إطار سلام شامل وتحقيق سلام دائم قائم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.