مُصنّف أول عالميًا .. تتويج مصطفى عسل بلقب بطولة العالم للإسكواش

اختُتمت منافسات بطولة العالم CIB وبالم هيلز لمحترفي الإسكواش 2025–2026، المقامة على ملاعب At The Hills بـ Crown Extension في بالم هيلز أكتوبر، بتتويج مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا ولاعب بالم هيلز ونادي بالم هيلز الرياضي، بلقب منافسات الرجال، وتتويج أمينة عرفي، المصنفة الثالثة عالميًا، بلقب منافسات السيدات وذلك بعد ختام قوي للبطولة شهد حضورًا مصريًا بارزًا في المربع الذهبي ومواجهات تنافسية جمعت نخبة من أفضل لاعبي ولاعبات الإسكواش في العالم.



ونجح مصطفى عسل في التتويج بلقب البطولة عقب الفوز على "يوسف إبراهيم" بنتيجة 3-0 بواقع أشواط 11-4، 11-1 ، 12-10، ليواصل تألقه العالمي ويضيف لقبًا جديدًا إلى مسيرته المميزة.



وفي منافسات السيدات، تمكنت "أمينة عرفي " من حصد لقب البطولة بعد الفوز على "نور الشربيني" بنتيجة 3-2 بواقع أشواط 6-11، 11-6، 11-9، 7-11، 14-12، مؤكدة مكانتها بين أبرز نجمات الإسكواش على مستوى العالم.



وتُعد البطولة واحدة من أبرز بطولات الإسكواش عالميًا، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي ولاعبات العالم، بما يعكس مكانتها الدولية ويؤكد ريادة مصر في استضافة وتنظيم كبرى البطولات العالمية.

وتُسهم بطولة العالم CIB وبالم هيلز لمحترفي الإسكواش 2025–2026، التي أُقيمت خلال الفترة من 8 إلى 16 مايو، في دعم رؤية بالم هيلز لتشكيل مستقبل الإسكواش المصري، حيث شهدت مشاركة 128 لاعبًا ولاعبة من أكثر من 50 دولة، بإجمالي جوائز مالية يصل إلى 1,300,000 دولار أمريكي. كما وفّرت البطولة منصة تنافسية عالمية تتيح للمواهب الشابة فرصًا حقيقية للاحتكاك بأفضل اللاعبين واكتساب الخبرات اللازمة لتحقيق التميز على الساحة الدولية.

ويأتي تنظيم البطولة استكمالًا لجهود بالم هيلز في دعم إعداد وتأهيل أبطال مصر في رياضة الإسكواش، وتمكينهم من المنافسة على التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.