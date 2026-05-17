بقيادة أحمد خطاب.. تعرّف على تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق غزل المحلة

أعلن مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة المهندس وليد خليل التعاقد مع المدرب أحمد خطاب لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة الحاسمة من منافسات الدوري الممتاز «دوري نايل» لموسم 2025-2026، وذلك عقب الاستقالة المفاجئة التي تقدم بها المدير الفني السابق علاء عبدالعال.

وجاءت استقالة عبدالعال بعد اعتراضه على دخول إدارة النادي في مفاوضات مع مدرب جديد لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، الأمر الذي دفع الإدارة للتحرك سريعًا من أجل حسم ملف الجهاز الفني استعدادًا للمباريات المتبقية في مرحلة تفادي الهبوط.

تشكيل الجهاز الفني الجديد لغزل المحلة

واتفق مسؤولو غزل المحلة مع أحمد خطاب على تشكيل الجهاز الفني المعاون الذي سيقود الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث يضم الجهاز كلًا من:

* أندري سيكويرا: مدرب عام

* محمود صبحي: مدرب

* عبدالرحمن فهمي: مدرب

* محمود السيد: مدرب حراس مرمى

* وليد سليمان: مخطط أحمال

كما قررت الإدارة الإبقاء على عدد من أعضاء الجهاز الفني السابق من أجل الحفاظ على الاستقرار داخل الفريق خلال المرحلة الصعبة الحالية.

استعدادات قوية لمواجهة الاتحاد السكندري

ومن المنتظر أن يبدأ أحمد خطاب مهمته رسميًا بقيادة تدريبات الفريق استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل على استاد غزل المحلة.

ويعمل الجهاز الفني الجديد على تجهيز اللاعبين نفسيًا وفنيًا، إلى جانب عقد جلسات تعارف مع عناصر الفريق لوضع خطة العمل الخاصة بالمباريات الثلاث المتبقية، والتي يسعى خلالها الفريق لتحقيق نتائج إيجابية تضمن الابتعاد عن مراكز الهبوط والبقاء في الدوري الممتاز بالموسم المقبل.