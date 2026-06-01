القاهرة للدراسات الاقتصادية: المركز اللوجستي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعزز مكانة مصر

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن إنشاء مركز لوجستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وقال عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك بالفعل بنية متطورة من الخدمات اللوجستية، ما يسهم في توفير منظومة متكاملة تشمل خدمات الجمارك والتخزين والتوزيع، إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية العاملة في مجالات النقل والتجارة.

وأشار إلى أن المشروع سيمكن مصر من أن تصبح نقطة تمركز رئيسية للحاويات والبضائع القادمة من مختلف دول العالم، بما يعزز حركة التجارة الدولية ويزيد من جاذبية المنطقة للاستثمارات الأجنبية.

جذب المزيد من الأنشطة التجارية

وأضاف أن تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتطوير خدماتها اللوجستية سينعكس بشكل مباشر على زيادة إيرادات قناة السويس، من خلال جذب المزيد من الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بحركة الملاحة العالمية، ودعم جهود الدولة لتحويل المنطقة إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.