موسكو: روسيا مستعدة لتسهيل الاتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم، أن روسيا مستعدة لتقديم مساعدة عملية في الاتفاقيات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، معبرا عن أمله أن يكون شكل الاتفاق قابلاً للتطبيق.

ونقلت وكالة اللأنباء الروسية "سبوتنك" عن ريابكوف قوله: "في ظل الوضع الراهن، وفي خضم الجهود الدبلوماسية المتعددة الأوجه، تعمل روسيا من خلال القنوات المتاحة لدينا، ونحن نحافظ على جاهزيتنا العملياتية لتقديم مساعدة عملية في تنفيذ الاتفاقية المستقبلية".

وأضاف: "نأمل أن يثبت شكل الاتفاق المحتمل الذي نوقش في الأيام والأسابيع الأخيرة والمتمثل في مذكرة تفاهم إطارية ونهج مرحلي محدد لحل القضايا القائمة، ومن الضروري تجنب التصعيد ومنع المواجهة العسكرية من الانزلاق إلى دوامة