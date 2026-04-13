نائب بمجلس الشيوخ: تعديلات مرتقبة على قانون الأحوال الشخصية تشمل الحضانة والرؤية والمواريث

أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد، تعكس اهتمام الدولة المباشر بقضايا الأسرة.

وقال أحمد الحمامصي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، أنه قدم بمقترح لتقييم الأثر التشريعي للتعديلات، مع التأكيد على وجود مشكلات في القانون الحالي خاصة ما يتعلق بالحضانة وتأثيرها على العلاقة بين الأب وأبنائه.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنه لا بد من تطوير نظام الرؤية ليصبح “استضافة” ممتدة، مع إمكانية إضافة تواصل إلكتروني دوري، كما طرح مشروع قانون لحماية حقوق المرأة في المواريث، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق توازن وعدالة تحفظ استقرار الأسرة ومصلحة الطفل.