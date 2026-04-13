صلاح فوزي: تشريعات الأسرة الجديدة تضع مصلحة الطفل أولا وتفعل الحصار المدني لضمان النفقة

أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للإسراع في عرض قوانين الأحوال الشخصية الجديدة على البرلمان، تستند إلى دراسات تهدف لتحقيق الاستقرار الأسري.

وقال صلاح فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الأساس في تلك التشريعات هو العمل على تقديم مصلحة الطفل على أي خلاف بين الأبوين، بما يضمن تنشئته بشكل سليم نفسياً واجتماعياً.

وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا يوجد نص ديني محدد لسن الحضانة، مؤكدا أن إبقاءها حتى 15 عاماً حالياً يأتي مراعاة لاحتياجات الطفل، مع إمكانية إعادة النظر فيها برلمانياً.

كما لفت إلى أهمية صندوق دعم الأسرة لضمان النفقة بشكل فوري، مع اتخاذ إجراءات مثل "الحصار المدني" للضغط على الممتنعين عن السداد.