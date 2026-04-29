الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

ولاء عادل

مع الانتشار الواسع لمحتوى “النصائح الصحية” على منصات التواصل، بات من السهل أن تتحول آراء غير موثقة إلى قناعات راسخة لدى الجمهور. وخلال الفترة الأخيرة، تصاعد الجدل حول تصنيف بعض الأطعمة الطبيعية كـ”ضارة” أو “ممنوعة”، ما دفع خبراء إلى التدخل لتصحيح هذه المفاهيم، والتأكيد على أن العلم لا يُختزل في مقاطع قصيرة أو عناوين مثيرة.

من “غذاء مفيد” إلى “متهم”.. كيف تغيّر المشهد؟

شهدت مواقع التواصل موجة من التحذيرات غير المدعومة علميًا، طالت أطعمة أساسية مثل البطيخ والشمام والخضروات الورقية، بل وامتدت إلى البيض ومنتجات الألبان، في طرح أثار تساؤلات واسعة حول مدى دقته.

وفي هذا السياق، علّق الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغيرالمناخ بمركز البحوث الزراعية، مؤكدًا أن هذه التصنيفات المطلقة تفتقر إلى الأساس العلمي، وتُعد تبسيطًا مخلًا لطبيعة التغذية السليمة.

تناقضات تكشف غياب المنهج العلمي

لفت فهيم في منشور على صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك إلى مفارقة واضحة في بعض هذه الطروحات، حيث يتم التحذير من فواكه مثل البطيخ والشمام، في الوقت الذي يُسمح فيه بتناول الخيار، رغم انتمائه لنفس العائلة النباتية وتقاربهما في الخصائص الزراعية والغذائية.

وأشار إلى أن مثل هذه التناقضات تؤكد غياب الأدلة العلمية، واعتماد الخطاب على الإثارة بدلًا من البحث.

لماذا تنتشر الرسائل الصادمة؟

يرى رئيس مركز معلومات تغيرالمناخ بمركز البحوث الزراعية أن المحتوى الصادم يجد طريقه بسرعة إلى الجمهور، مقارنة بالمعلومات العلمية الرصينة.

  • “الخضروات مفيدة” → رسالة عادية
  • “الخضروات خطر” → رسالة تنتشر

وهنا تتحول الإثارة إلى وسيلة جذب، حتى لو كانت على حساب الحقيقة.

البطيخ والشمام.. فوائد لا يمكن تجاهلها

رغم الجدل، يؤكد فهيم أن هذه الفواكه تُعد من أهم الخيارات الغذائية، خاصة في فصل الصيف، نظرًا لاحتوائها على:

  • نسبة مرتفعة من الماء لترطيب الجسم
  • عناصر مهمة مثل البوتاسيوم
  • فيتامين C ومضادات الأكسدة
  • ألياف تساعد في تحسين الهضم

ويشدد على أن المشكلة لا تكمن في هذه الأطعمة، بل في الإفراط أو في ظروف صحية خاصة.

الخضروات الورقية.. قيمة غذائية عالية

تشمل قائمة الأطعمة التي تعرضت للهجوم الخضروات الورقية، رغم كونها من أكثر الأغذية غنى بالعناصر المفيدة، مثل:

  • الحديد والماغنسيوم
  • الفولات وفيتامين K
  • الألياف ومضادات الأكسدة

وأكد فهيم أن التقليل من أهميتها يعكس فهمًا غير دقيق للتركيب الغذائي للنباتات.

البيض ومنتجات الألبان.. أساسيات لا غنى عنها

كما طالت التحذيرات البيض ومنتجات الألبان، رغم أنها توفر:

  • بروتينًا عالي الجودة
  • الكالسيوم
  • فيتامين B12
  • عناصر غذائية مهمة للجسم

ويؤكد فهيم أن منعها دون مبرر طبي يُعد طرحًا غير علمي.

متى يجب الحذر؟

يشير الدكتور محمد علي فهيم إلى أن بعض الحالات الصحية تتطلب نظامًا غذائيًا خاصًا، مثل:

  • مرضى السكري
  • مرضى الكلى
  • من يعانون من حساسية غذائية

وفي هذه الحالات، يجب الرجوع إلى مختصين، وليس الاعتماد على نصائح عامة.

أسس التغذية السليمة

يتفق المتخصصون على مجموعة من القواعد الأساسية:

  • الاعتدال في الكميات
  • تنوع مصادر الغذاء
  • التوازن بين العناصر الغذائية
  • مراعاة الحالة الصحية

فلا يوجد طعام جيد أو سيئ بشكل مطلق، بل يعتمد الأمر على طريقة الاستخدام.

انتقادات لآراء غير متخصصة

أوضح فهيم أن بعض الآراء المنتشرة تصدر عن غير المتخصصين، ولا تستند إلى أبحاث علمية، رغم تقديمها للجمهور على أنها حقائق.

كما أشار إلى أن عددًا من الخبراء انتقدوا هذه الطروحات، محذرين من تأثيرها على وعي المجتمع الغذائي.

