لأطفالك..طريقة تحضير أيس كريم اللوتس

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة التحضير لعمل ايس كريم اللوتس.
طريقة التحضير لعمل ايس كريم اللوتس:
المكونات:
١ كوب كريمة خفق باردة
نصف كوب حليب مكثف محلى
ربع كوب زبدة اللوتس
ربع كوب بسكويت لوتس مجروش
١ ملعقة صغيرة فانيليا
١٢ قطعه بسكوت لوتس ( لعمل الطبقتين )
1. في وعاء، اخفقي كريمة الخفق حتى تصبح كثيفة وهشة.
2. أضيفي الحليب المكثف وزبدة اللوتس والفانيليا، ثم امزجي بلطف حتى تتجانس.
3. أضيفي بسكويت اللوتس المجروش وقلّبي بخفة.بالهنا والشفا