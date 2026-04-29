لأطفالك..طريقة تحضير أيس كريم اللوتس

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة التحضير لعمل ايس كريم اللوتس.

طريقة التحضير لعمل ايس كريم اللوتس:

المكونات:

١ كوب كريمة خفق باردة

نصف كوب حليب مكثف محلى

ربع كوب زبدة اللوتس

ربع كوب بسكويت لوتس مجروش

١ ملعقة صغيرة فانيليا

١٢ قطعه بسكوت لوتس ( لعمل الطبقتين )

1. في وعاء، اخفقي كريمة الخفق حتى تصبح كثيفة وهشة.

2. أضيفي الحليب المكثف وزبدة اللوتس والفانيليا، ثم امزجي بلطف حتى تتجانس.

3. أضيفي بسكويت اللوتس المجروش وقلّبي بخفة.بالهنا والشفا