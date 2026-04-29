إجراءات غير قانونية في التشغيل.. عباس شراقي: إثيوبيا قد تسبب في فيضان شديد يدمر السودان

أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن إثيوبيا قد تسبب في فيضان شديد يدمر السودان مرة اخرى.

وقال عباس شراقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لو السد الإثيوبي شغال بصورة منتظمة سوف تتحرك المياه إلى السودان بشكل طبيعي وبالتبعية تصل المياه إلى مصر ".



وتابع عباس شراقي :" ليس من حق إثيوبيا أن تشغل السد بهذه الطريقة التي قد تسبب في حدوث فيضان في السودان ".



واكمل عباس شراقي :" إثيوبيا تقوم بإجراءات غير قانونية أحادية في طريقة تشغيل السد الإثيوبي بما قد يتسبب في غرق السودان بسبب فيضان جديد ".



ولفت عباس شراقي :" السد الإثيوبي أصبح خطرا يهدد الامن والسلم في السودان بشل أساسي ".

