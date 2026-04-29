معرض بكين.. كشف النقاب عن جيلي جالاكسي شينغياو 6 الجديدة في الصين

خطفت مجموعة "جيلي" الأنظار خلال مشاركتها في معرض بكين الدولي للسيارات 2026، بإزاحة الستار عن طرازها الرياضي الجديد "جيلي جالاكسي شينغ ياو 6" (Galaxy Starshine 6)، وتأتي هذه السيارة لتعيد تعريف مفهوم الأداء العالي من خلال الاعتماد على تقنيات وقود مستدامة، مما يعكس طموح العملاق الصيني في قيادة مستقبل رياضة السيارات الكهربائية والهجينة.

تتميز " جالاكسي ‏شينغ ياو 6" بأنها أول سيارة سباق مطورة بالكامل من قبل جيلي تعتمد على محرك مبتكر يعمل بوقود الميثانول، وهو محرك تم تصميمه من الصفر داخل مراكز البحث والتطوير التابعة للشركة، يولد هذا المحرك قوة تبلغ 250 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر، مما يمنحها تنافسية عالية في الحلبات مع تقليل البصمة الكربونية بشكل كبير مقارنة بالمحركات التقليدية.

وأعلنت جيلي خلال التدشين أن "شينغ ياو 6" ستكون السيارة الرسمية للمشاركة في بطولة Super Cup Pro Chinese Championship القادمة، لتحل محل الطرازات السابقة مثل "لينك آند كو 03"، مما يشير إلى تحول استراتيجي للعلامة التجارية نحو دمج علامة "جالاكسي" في قطاع السيارات الرياضية عالية الأداء.

إلى جانب نسخة السباقات، استعرضت جيلي النسخة التجارية المخصصة للطرق، وهي سيارة سيدان هجينة (PHEV) متطورة، وتعتمد هذه النسخة على نظام الدفع "NordThor" من الجيل القادم، الذي يوفر مدى إجماليا مذهلا يصل إلى 1,700 كيلومتر بشحنة واحدة وخزان وقود ممتلئ، مع كفاءة حرارية للمحرك تتجاوز 46%.

صرح المتحدث الرسمي لجيلي خلال المعرض قائلا: "إن شينغ ياو 6 ليست مجرد سيارة سباق، بل هي مختبر متحرك للتقنيات التي سنراها في سياراتنا العائلية قريباً، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وكفاءة استهلاك الطاقة"، وتأتي هذه الخطوة لتعزز مكانة جيلي كواحدة من أكثر الشركات ابتكاراً في أكبر سوق للسيارات في العالم.