إلهام أبو الفتح
طه جبريل
معرض بكين.. كشف النقاب عن جيلي جالاكسي شينغياو 6 الجديدة في الصين

كريم عاطف

خطفت مجموعة "جيلي" الأنظار خلال مشاركتها في معرض بكين الدولي للسيارات 2026، بإزاحة الستار عن طرازها الرياضي الجديد "جيلي جالاكسي شينغ ياو 6" (Galaxy Starshine 6)، وتأتي هذه السيارة لتعيد تعريف مفهوم الأداء العالي من خلال الاعتماد على تقنيات وقود مستدامة، مما يعكس طموح العملاق الصيني في قيادة مستقبل رياضة السيارات الكهربائية والهجينة.

تتميز " جالاكسي ‏شينغ ياو 6" بأنها أول سيارة سباق مطورة بالكامل من قبل جيلي تعتمد على محرك مبتكر يعمل بوقود الميثانول، وهو محرك تم تصميمه من الصفر داخل مراكز البحث والتطوير التابعة للشركة، يولد هذا المحرك قوة تبلغ 250 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر، مما يمنحها تنافسية عالية في الحلبات مع تقليل البصمة الكربونية بشكل كبير مقارنة بالمحركات التقليدية.

وأعلنت جيلي خلال التدشين أن "شينغ ياو 6" ستكون السيارة الرسمية للمشاركة في بطولة Super Cup Pro Chinese Championship القادمة، لتحل محل الطرازات السابقة مثل "لينك آند كو 03"، مما يشير إلى تحول استراتيجي للعلامة التجارية نحو دمج علامة "جالاكسي" في قطاع السيارات الرياضية عالية الأداء.

إلى جانب نسخة السباقات، استعرضت جيلي النسخة التجارية المخصصة للطرق، وهي سيارة سيدان هجينة (PHEV) متطورة، وتعتمد هذه النسخة على نظام الدفع "NordThor" من الجيل القادم، الذي يوفر مدى إجماليا مذهلا يصل إلى 1,700 كيلومتر بشحنة واحدة وخزان وقود ممتلئ، مع كفاءة حرارية للمحرك تتجاوز 46%.

صرح المتحدث الرسمي لجيلي خلال المعرض قائلا: "إن شينغ ياو 6 ليست مجرد سيارة سباق، بل هي مختبر متحرك للتقنيات التي سنراها في سياراتنا العائلية قريباً، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وكفاءة استهلاك الطاقة"، وتأتي هذه الخطوة لتعزز مكانة جيلي كواحدة من أكثر الشركات ابتكاراً في أكبر سوق للسيارات في العالم.

معرض بكين الدولي للسيارات 2026 معرض بكين معرض بكين الدولي للسيارات جيلي جيلي جالاكسي شينغ ياو 6 جيلي جالاكسي جالاكسي ‏شينغ ياو 6 سيارة سباق شينغ ياو 6

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح بقرية في الزقازيق

عدسات صغيرة وأحلام كبيرة .. ورشة الأطفال في الإسكندرية للفيلم القصير

عروض خاصة للأطفال ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تعرف على موعد ومكان عزاء والد حمدي المرغني

بـ3 بيضات.. طريقة تحضير كيك الروانى

كائن حي لأول مرة.. اكتشاف مفاجئ يعيد رسم حدود التنوع الحيوي على الأرض

أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب

بعد نجاح حملة "دقة ناقصة".. أبو ودينا الشربيني يطرحان الكليب على يوتيوب

حكاية بطل.. قصة استشهاد العقيد عاصم محمد عصام الدين

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

