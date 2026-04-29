هافال H7 بلس 2026 تظهر لأول مرة

كشفت شركة هافال عن طرازها الجديد هافال H7 بلس موديل 2026، وتنتمي H7 بلس لفئة متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، كيا سورينتو، وتويوتا راف 4، وهيونداي سانتا في .

مواصفات هافال H7 بلس موديل 2026

زودت سيارة هافال H7 بلس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة مقاس 15.6 بوصة، وبها نظام Coffee OS 3، وبها نظام Coffee Pilot 3 الذي يقدم مستويات من القيادة الذاتية تجعلها تتقدم خطوة في مجال السلامة الاستباقية، وبها واجهة أمامية بشبكة تهوية عصرية مدمجة، وبها أضواء LED ذكية، وبها خطوط جانبية انسيابية تعزز من كفاءة اختراق الهواء .

ويوجد بـ سيارة هافال H7 بلس موديل 2026 أيضا، شاشة ضخمة مقاس 15.6 بوصة تعمل بنظام Coffee OS 3 المتطور والذي يتميز بسرعة استجابة مذهلة وذكاء اصطناعي يفهم احتياجات السائق، وبها مقاعد مكسوة بأفخر الخامات، ومزودة بوظائف التبريد والتدفئة والمساج لتوفير أقصى درجات الراحة في الرحلات الطويلة، وبها ثلاجة ذكية مدمجة تحافظ على برودة المشروبات .

بالاضافة إلي ان سيارة هافال H7 بلس موديل 2026 بها، نظام أوامر صوتية في Coffee OS 3 الذي يتيح لك التحكم في التكيف، والنوافذ، وحتى الثلاجة الذكية دون أن ترفع يدك عن عجلة القيادة، وبها عزل صوتي في المقصورة متميز جداً .

محرك هافال H7 بلس موديل 2026

تحصل سيارة هافال H7 بلس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ، بجانب محركين كهربائيين يعملان من خلال نظام Hi4 الذكي من الجيل الثاني، وتتسارع من ضوع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هافال H7 بلس موديل 2026

تباع سيارة هافال H7 بلس موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 135 ألف ريال سعودي .