بحكم قضائي.. موعد عودة هيفاء وهبي للغناء في مصر

كشفت مصادر مقربة من الفنانة هيفاء وهبي عن إقامتها حفلا خلال شهر مايو المقبل ويعد أول حفل في مصر بعد حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منحها تصريح الغناء داخل مصر، مع إلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار.

وحصل المستشار شريف حافظ دفاع الفنانة هيفاء وهبي على حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار منع الفنانة من الغناء داخل البلاد، في خطوة أعادت لها حقها في ممارسة نشاطها الفني، ورسّخت مبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق.

وأكدت المصادر أن الفنانة بدأت بالفعل التحضير للعودة إلى جمهورها في مصر، من خلال حفل غنائي ضخم يجري الإعداد له حاليًا، إلى جانب التحضير لأعمال فنية جديدة خلال الفترة المقبلة.

واختتمت المصادر بالتأكيد على سعادتها بالعودة إلى نشاطها الفني في مصر، التي وصفتها بـ”بلدها الثاني”، موجهة الشكر لكل من دعمها خلال الفترة الماضية، ومؤكدة حرصها على تقديم محتوى يليق بجمهورها.