تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 تراجعًا جديدًا، لتواصل خسائرها الممتدة منذ بداية الأسبوع، وسط هبوط واضح في سعر الجنيه الذهب الذي تصدر المشهد بتراجعات ملحوظة.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 55041 جنيهًا، منخفضًا مقارنة ببداية الأسبوع، حيث كان يسجل 56000 جنيه يوم السبت، ليخسر بذلك نحو 959 جنيهًا خلال أيام قليلة، في إشارة واضحة إلى تراجع السوق المحلي بالتوازي مع تحركات الأسعار عالميًا.

وعلى مستوى التحركات اليومية، تراجع الجنيه الذهب أيضًا مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، حيث فقد نحو 77 جنيهًا بعدما سجل 55118 جنيهاً.

تراجع جماعي في أسعار الذهب اليوم

ولم يقتصر الانخفاض على الجنيه الذهب فقط، بل شمل مختلف الأعيرة، حيث سجل:

سعر الذهب عيار 24 نحو 7863 جنيهًا، مقابل 7874 جنيهًا أمس، بانخفاض 11 جنيهًا.

وسجل عيار 21 نحو 6880 جنيهًا، مقابل 6889 جنيهًا، متراجعًا بنحو 9 جنيهات.

كما بلغ سعر عيار 18 نحو 5897 جنيهًا، مقارنة بـ 5905 جنيهات أمس، بانخفاض 8 جنيهات.

وسجل عيار 14 نحو 4587 جنيهًا، مقابل 4593 جنيهًا، متراجعًا بنحو 6 جنيهات.

خسائر واضحة

وبمقارنة الأسعار ببداية الأسبوع، يتضح حجم التراجع الكبير، حيث فقد عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصري – نحو 120 جنيهًا، بعدما كان يسجل 7000 جنيه يوم السبت الماضي.

كما تراجع عيار 24 بنحو 137 جنيهًا، مقارنة بسعر 8000 جنيه في بداية الأسبوع.

وفقد عيار 18 نحو 103 جنيهات، بعدما كان يسجل 6000 جنيه.

تعكس هذه التراجعات حالة من التذبذب في سوق الذهب، نتيجة تأثره بعدة عوامل، أبرزها تحركات الأسعار العالمية، وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى تغيرات العرض والطلب داخل السوق المحلي.