استقرار حذر لأسعار الذهب.. هل ينتقل لمستويات تاريخيّة أم يفاجئ الجميع بالهبوط؟

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في تعاملات متقلبة يوم الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول لتقييم تأثير حرب ‌إيران على الاقتصاد في ظل تعثر محادثات السلام.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4597.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0243 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ الثاني من أبريل، وفقًا ل رويترز.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة ⁠للذهب تسليم يونيو عند 4610.20 دولار.

ويتوقع المستثمرون أن يبقي بنك البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وصلت الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع مع إيران إلى طريق مسدود مع تعبير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم رضاه عن أحدث مقترحات طهران التي قال إنها أبلغت الولايات المتحدة بأنها في "حالة انهيار" وإنها بصدد ‌ترتيب ⁠أوضاع قيادتها.

في غضون ذلك، لا يزال سعر خام برنت فوق 110 دولارات للبرميل وسط تقارير عن أن الولايات المتحدة ستمدد حصارها على الموانئ الإيرانية.

وسيركز المستثمرون أيضا على قرارات بنوك مركزية أخرى هذا الأسبوع، منها البنك المركزي ⁠الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا.

وقال ستاندرد تشارترد في مذكرة "نتوقع أن تكون حركة أسعار الذهب هشة على المدى القريب، لكننا ما زلنا نرى أن الأسعار ستكتسب ⁠زخما في الأشهر المقبلة لتلامس من جديد مستويات غير مسبوقة، إذ لا تزال العوامل الأساسية (التوتر الجيوسياسي والرسوم الجمركية والضبابية التجارية) التي ⁠تدعم الارتفاع قائمة".

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 73.64 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1930 دولار، ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1453.91 دولار.