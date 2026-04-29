الذهب في منطقة الحيرة.. خبير يكشف سيناريوهات الصعود إلى 5000 دولار أو الهبوط الحاد

آية الجارحي

أكد أحمد عبد المعطي الخبير الاقتصادي  أن أسعار الذهب العالمية أنهت تعاملات الأسبوع عند مستوى يقارب 4706 دولارات للأوقية، مشيرًا إلى أن السوق تحرك خلال الأسبوع الماضي في نطاق عرضي ما بين 4600 و4750 دولارًا.

وأوضح عبد المعطي في تصريحات ل “صدى البلد”، أن هذه التحركات العرضية تعكس حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم التوصل إلى حل نهائي للصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يدفع المستثمرين إلى الترقب والحذر.

وأشار إلى أن هناك اتجاهًا واضحًا من جانب الصناديق الاستثمارية وكبار المستثمرين نحو التحوط والاحتفاظ بالسيولة، فيما يُعرف باستراتيجية "Cash is King"، حيث تصبح السيولة الخيار الأكثر أمانًا في أوقات الضبابية.

وأضاف أن السوق أمام 3 سيناريوهات رئيسية خلال الفترة المقبلة:

في حال التوصل إلى اتفاق وإنهاء التوترات وفتح مضيق هرمز، قد نشهد قفزة كبيرة في أسعار الذهب تتجاوز 5000 دولار للأوقية.

أما في حال تراجع التوترات بشكل واضح، فمن المتوقع أن تعود الأسعار للانخفاض إلى مستويات تقارب 4200 دولار.

وفي حال استمرار الوضع الحالي دون حسم، ستظل الأسعار تتحرك في نطاق عرضي بين 4600 و4800 دولار.

وأكد أن حالة التذبذب في السوق المحلي ترجع إلى تأثره المباشر بحركة الأسعار العالمية، إلى جانب تقلبات سعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى تحركات محدودة في الأسعار داخل السوق المصرية.

انخفضت أسعار الذهب في ظل حالة عدم اليقين بفعل التوترات الجيوسياسية.

وأمس الثلاثاء، انخفض سعر الذهب عالميًا اليوم تحت الـ 4600 دولار مسجلًا الآن 4598 دولارًا للأوقية بعد أن كان في منطقة الـ 4700 دولار .

وفي مصر هبط سعر الذهب بمتوسط 120 جنيهًا، وسجل سعر الذهب عيار 21 الآن 6890 جنيهًا.

اسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-4-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4598 دولاراً للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5906 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6890 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

أسعار الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7874 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الجنيه الذهب مسجلا 55120 جنيهًا بعد أن كان قد وصل إلى 56 ألفًا ختام تعاملات أمس

