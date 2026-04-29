بفارق 880 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر
انسحاب الإمارات من «أوبك+».. زلزال جديد يُعيد رسم خريطة سوق النفط العالمي وتوازنات الإنتاج
تهديد حياة ترامب .. مدير «التحقيقات الفيدرالي» السابق مُهدّد بالاعتقال بسبب صورة
«الغندور»: ياسين منصور يتعهّد بتحمّل الشرط الجزائي لـ «توروب» فور رحيله
طائرة خاصة ويخوت.. نجل دبلوماسي إيراني سابق يستعرض حياة البذخ وسط معاناة اقتصادية للشعب | شاهد
«هات جوزيه جوميز وشوف هيعمل إيه» .. «شبانة» يُهاجم رئيس شركة الكرة بالأهلي ويُشكّك في تصريحاته
ارتفاعات مُتتالية .. صعود أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
لمدة 5 ساعات .. فصل الكهرباء عن عدد من قرى بالرياض في كفر الشيخ اليوم
دعاء الفرج وفك الكرب مكتوب.. أفضل أدعية لتيسير الأمور وزوال الهم بعد صلاة الفجر
سفارة اليونان بالقاهرة تحتفل بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية | صور
أعراض الاكتئاب .. 7 علامات تحذيرية تدل على معاناتك من اضطراب نفسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ارتفاعات مُتتالية .. صعود أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

الدولار
آية الجارحي

شهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعات متتالية في البنوك مقابل الجنيه المصري.

وصعد سعر الدولار ملامسًا مستوى الـ 53 جنيهًا مرة أخرى بعد أن كان هبط مقتربًا إلى مستوى الى 51 جنيهًا

عاودت أسعار الدولار أمس الثلاثاء الارتفاع مجددًا، في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم 

 ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 29-4-2026، ضمن نشرته الخدمية.  

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 52.84 جنيه للشراء و 52.94 جنيه للبيع.  

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست 52.82 جنيه للشراء و52.92 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في اتش اس بي سي 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع.  

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية  52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 

 سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في كريدي أجريكول  52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في المصرف العربي  52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك مصر 

 سعر الدولار في بنك مصر  52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في المصري الخليجي  52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك فيصل  52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.  

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في ميد بنك  52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك قناة السويس 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في المصرف المتحد  52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع. 

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في بنك البركة 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 52.74 جنيه للشراء و52.84 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 52.74 جنيه للشراء و52.84 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في بنك الامارات دبي 52.68 جنيه للشراء و52.78 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 52.68 جنيه للشراء و52.78 جنيه للبيع.          

الدولار الجنيه سعر الدولار اليوم أسعار الدولار اليوم الاربعاء البنك الاهلي المصري بنك مصر سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب .. وعيار 18 تحت الـ 6000 جنيه

مصطفي مدبولي

بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم بجميع المحافظات.. إليك التفاصيل

الزوجين

جريمة مروّعة تضرب الزقازيق | مقتل زوجين بمنزلهما وشهادة جار تكشف تفاصيل صادمة وتفتح أبواب الغموض

أرشيفية

زلزال الـ715 مليون جنيه.. تفاصيل أكبر سرقة لـ شركة طبية مصرية

بدءاً من اليوم.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

من اليوم .. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

سعر الذهب في مصر

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر .. عيار 21 كسر 7 آلاف جنيه

جنيهات ذهب

هبوط قوي في أسعار الجنيه الذهب الآن بمصر

فاجعة تهز القلوب.. أم تودع ابنيها في حادث|وجارتهم:رحيل شقيقين وخالتهما جعل صدمة كبيرة بالحي

فاجعة تهز القلوب.. أم تودع ابنيها في حادث| وجارتهم: رحيل شقيقين وخالتهما أحدث صدمة كبيرة بالحي

مندوب مصر بمجلس الامن

أمام مجلس الأمن.. مندوب مصر : وحدة الأراضي الفلسطينية خطوة أساسية نحو استئناف مسار الحل السياسي

كيم يونج اون

كيم جونغ أون يشيد بجنود كوريين شماليين انتحروا في معارك كورسك ويصفهم بـ“الأبطال”

ترامب وتشارلز

ممازحا ملك بريطانيا.. ترامب: أمي كانت معجبة بك

بالصور

ألم المرارة في الجسم .. أماكن غير البطن قد يحدث فيها

ألم المرارة
ألم المرارة
ألم المرارة

أعراض الاكتئاب .. 7 علامات تحذيرية تدل على معاناتك من اضطراب نفسي

الاكتئاب
الاكتئاب
الاكتئاب

أطعمة غنية بالبروتين لبناء العضلات وخسارة الوزن .. بخلاف الدواجن

أفضل أطعمة غنية بالبروتين
أفضل أطعمة غنية بالبروتين
أفضل أطعمة غنية بالبروتين

3 طرق سهلة لمنع الموز من الاسمرار سريعًا .. أسرار بسيطة للحفاظ عليه طازجًا لأيام

لماذا يتحول الموز إلى اللون البني؟
لماذا يتحول الموز إلى اللون البني؟
لماذا يتحول الموز إلى اللون البني؟

فيديو

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم… ما القصة؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

