هبوط سعر الذهب .. وعيار 21 يخسر 1050 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظاً في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، وذلك بالتزامن مع موجة تراجع شهدتها الأسعار الأيام الماضية.

تراجع جرام الذهب نحو 40 جنيهًا في محلات الصاغة في منتصف تعاملات اليوم وسط ترقب المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية خلال الأيام المقبلة.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل كبير عن أعلى مستوى بلغه مؤخرًا، ليهبط بنحو 1050 جنيهًا في الجرام حيث بدأ عيار 21 العام عند مستوى 5880 جنيها، ليصل الآن إلى 6930 جنيهًا، خلال أقل من 4 أشهر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

ونقدم لكم أسعار الذهب في مصر اليوم وفقاً لآخر تحديثات الأسواق على النحو التالي:

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7920 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6930جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5940جنيهًا.

وهبط سعر الجنيه الذهب لنحو 55440 جنيهًا.

أسعار الذهب عالمياً

على المستوى العالمي سجلت أونصة الذهب نحو 4709 دولارات.





