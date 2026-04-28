الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

انخفاض مفاجئ.. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

محمد صبيح

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر وسط حالة من الهبوط المفاجئ في جميع الأعيرة، وسط تراجع واضح في السوق المحلي متأثرًا بحركة الذهب عالميًا وتغيرات سعر الدولار في السوق الموازي والبنوك.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر الذهب

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في مصر – تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى 6,985 جنيهًا للبيع و6,955 جنيهًا للشراء، بينما هبط سعر الجنيه الذهب إلى مستويات أقل من 56 ألف جنيه، مسجلًا 55,880 جنيهًا للبيع و55,640 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر (جميع الأعيرة)

عيار 24: 7,985 جنيه بيع | 7,950 جنيه شراء

عيار 21: 6,985 جنيه بيع | 6,955 جنيه شراء

عيار 18: 5,985 جنيه بيع | 5,960 جنيه شراء

عيار 14: 4,655 جنيه بيع | 4,635 جنيه شراء

الجنيه الذهب: 55,880 جنيه بيع | 55,640 جنيه شراء

الأونصة بالجنيه: 248,295 جنيه بيع | 247,230 جنيه شراء

الأونصة بالدولار: 4,679.68 دولار

دولار الصاغة: 53.06 جنيه مقابل 52.55 جنيه في البنك

تفاصيل حركة الأسعار في السوق

تقرير: إعلان الهدنة المؤقتة ساهم في دفع أسعار الذهب نحو الارتفاع

سجل عيار 24 تراجعًا ليهبط إلى 7,985 جنيهًا للبيع، وهو ما يعكس انخفاضًا في الطلب الاستثماري على الذهب الخام عالي النقاء، بالتزامن مع حركة تصحيح في الأسعار العالمية.

سعر الذهب عيار 21

أما عيار 21، فقد شهد انخفاضًا واضحًا ليصل إلى 6,985 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تأثيرًا في السوق المصري، ما أدى إلى حالة من الترقب بين التجار والمستهلكين.

وفيما يخص عيار 18، فقد واصل الهبوط ليسجل 5,985 جنيهًا للبيع، متأثرًا بانخفاض الطلب على المشغولات الذهبية المتوسطة.

بينما تراجع عيار 14 إلى 4,655 جنيهًا، ويُستخدم غالبًا في المشغولات منخفضة التكلفة.

وسجل الجنيه الذهب انخفاضًا جديدًا إلى 55,880 جنيهًا، ما يعكس تراجعًا في القوة الشرائية للمستثمرين الصغار الذين يعتمدون عليه كأداة ادخار.

أسعار الذهب في مصر

أما على المستوى العالمي والمحلي، فقد بلغت الأونصة الذهبية 4,679.68 دولار، وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار في السوق المصري، في حين استقر دولار الصاغة عند 53.06 جنيه مقابل 52.55 جنيه في البنوك، ما يوضح استمرار الفجوة بين السعرين وتأثيرها على تسعير الذهب محليًا.

يأتي هذا التراجع في إطار حالة من التقلبات التي يشهدها سوق الذهب عالميًا، مع استمرار ترقب المستثمرين لقرارات الفائدة الأمريكية وحركة الدولار، وهو ما ينعكس مباشرة على السوق المصري ويزيد من حالة عدم الاستقرار في التسعير اليومي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. اعرف هتدفع كام بدءًا من أغسطس

النائب أحمد الحمامصي

الحمامصي يعتزم تقديم تعديل تشريعي ينهي وقف معاش الابنة عند الزواج

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

سعر الذهب

نزل 650 جنيهاً من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

زلزال

لم يشعر بها أحد| زلزال يضرب مدينة مصرية.. مسؤول بالبحوث الفلكية يكشف التفاصيل

أسعار الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. تراجع جماعي لجميع الأعيرة

الدكتور ياسر الصردي

لمدة عام.. تكليف ياسر الصردي مديرًا للدعوة بـ «أوقاف كفر الشيخ»

شهادات ادخار توفر أعلى عائد شهري

10000 جنيه عائد شهري.. شهادات ادخار في البنك الأهلي بأعلى سعر فائدة

ترشيحاتنا

إسطنبول تحتضن انطلاق تصوير فيلم “Soy” وسط أجواء مشوقة وكواليس واعدة

إسطنبول تحتضن تصوير فيلم “Soy” وسط أجواء مشوقة وكواليس واعدة

داليا مصطفى

تكريم داليا مصطفى في مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر

علي الحجار

علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي غدًا

بالصور

عرض بكين 2026 .. الصين تكشف عن eVTOL‏ ‏أول طائرة كهربائية عمودية

الطائرة Prosperity
الطائرة Prosperity

تراجع مبيعات تويوتا في مارس وسط ضغوط التوترات الإقليمية

تويوتا
تويوتا

ألفاروميو تعلن عن افتتاح أكاديمية لتعليم القيادة الاحترافية

الفاروميو
الفاروميو

معرض بكين 2026 ..‏ شيري تكشف رؤيتها من أجل العائلة وتقدم TIGGO V لأول مرة عالميًا

شيري TIGGO V
شيري TIGGO V

فيديو

سباق ناسكار

كارثة على حلبة السرعة.. حادث جماعي يضرب سباق ناسكار في أمريكا

إلهام وجدى

المجازفة سر اختياراتي .. أبرز تصريحات إلهام وجدي فى «الستات مايعرفوش يكدبوا»

أصالة وزوجها فائق حسن

أحب أشوف جوزي في أحلى طلة.. أصالة ترد على ظهور فائق حسن باللون الأشقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد