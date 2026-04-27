فستان ذهبي مدهش | هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

شاركت الفنانة هند صبري، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت هند صبري الأنظار بإطلالتها بفستان ذهبي، واعتمدت على تسريحة شعر مرتبة وأنيقة.

يذكر أنه كشفت هند صبري تفاصيل مسلسل “مناعة” وسر انجذابها لشخصية “غرام” الذى عرض فى رمضان الماضي 2026.

وقالت هند صبري، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": “كنت بحاجة لتجربة شخصية غير مثالية، تحمل قدرًا من القسوة والشر، لكنها في الوقت نفسه إنسانة لها دوافعها وتعقيداتها، وأؤمن أن الدراما الحقيقية لا تولد من الشخصيات البيضاء بالكامل، بل من الصراع. وفكرة المواجهة بين الخير والشر، وصولًا إلى انتصار العدالة في النهاية، هي جوهر العمل”.