مستعدين لتقديم كل الأسرار.. أسرة العندليب تطالب بإنتاج فيلم عنه بتقنية جديدة

طالبت الصفحة الرسمية لأسرة الفنان عبد الحليم حافظ، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بإنتاج عمل سينمائي ضخم، يوثق حياته بتقنية فنية جديدة ومختلفة.

بيان أسرة عبد الحليم حافظ

وكتبت أسرة عبد الحليم حافظ، عبر فيسبوك: «أتفرجت النهاردة علي فيلم "مايكل" قصة حياة أسطورة البوب مايكل جاكسون و حقيقي كنت سعيد بهذه التجربة البصرية والصوتية الرائعة وفعلاً نفسي يتعمل فيلم لحليم بتقنية فنية جديدة ومختلفة و إنتاج كبير يليق بتاريخ حليم الفني».

وتابعت أسرة عبد الحليم حافظ: «نحن كعائلة مستعدين لتقديم كل الدعم و المساعدة بكل المعلومات والتفاصيل و الأسرار الفنية التي تجعل هذا العمل مختلف عن ما تم تقديمه من قبل و علي أستعداد أيضاً بأن يتم تصوير هذا العمل "الجانب الشخصي والانساني و الفني" في منزل حليم حتي يكون مماثلاً للواقع و تكون أول مرة يتم تصوير عمل فني بإبهار بصري داخل منزل حليم».

وأضافت أسرة عبد الحليم حافظ: «حياة حليم الشخصية و الفنية تستحق أن يتم إنتاج أكثر من عمل حتي تعرض كل الجوانب في حياة حليم منذ البداية و حتي وفاتة و لا يزال هناك الكثير و الكثير الذي لم يتم تناوله بعد في حياة حليم».

واختتمت أسرة العندليب: «حليم كان ولا يزال أسطورة الغناء في الوطن العربي و القاعدة الجماهرية له تتزايد رغم وفاتة من نصف قرن».