وفاة الفنان السعودي الشاب عادل العتيبي

كشفت وسائل إعلام سعودية وعربية، عن وفاة الفنان السعودي عادل العتيبي، اليوم الإثنين 27 أبريل 2026، بشكل مفاجئ، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 25 عامًا في الدراما والكوميديا.

وأثار خبر الوفاة حالة واسعة من الحزن بين زملائه وجمهوره، خاصة أنه جاء دون مقدمات واضحة أو إعلان رسمي عن السبب حتى الآن، وسط تداول أنباء غير مؤكدة عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

أخر أعمال عادل العتيبي

لم يتمكن عادل العتيبي، من مشاهدة أحدث أعماله الفنية، وهو المسلسل الكوميدي «ثرو ثرو»، الذي كان من المنتظر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الرقمية.