نزل 700 جنيه .. تراجع مفاجي في أسعار الذهب والسبائك اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين تراجعاً ملحوظاً في ختام التعاملات، حيث فقد أكثر من 160 جنيهاً مقارنة بمستوياته خلال يومي السبت والأحد.

وكان الجنيه الذهب مستقراً عند نحو 56 ألف جنيه، قبل أن ينخفض اليوم إلى 55 ألفاً و839 جنيهاً، في تحرك يعكس بداية تراجع الذهب في السوق المحلي مع بداية الأسبوع.

أسعار سبائك الذهب

ويفضل بعض المواطنين استثمار أموالهم في الذهب وبالطبع يكون الإقبال على شراء الجنيه الذهب والسبائك الذهبية لتفادي دفع مصنعية.

واليوم إلى جانب تراجع سعر الجنيه الذهب فقد تراجعت أسعار السبائك الذهبية وأوقية الذهب، باعتبارها الأكثر ارتباطاً بسعر عيار 24 الذي تراجع اليوم ايضاً.

وسجلت أوقية الذهب عيار 24 اليوم نحو 248 ألفاً و112 جنيهاً اليوم، مقارنة بنحو 248 ألفاً و827 جنيهاً خلال تعاملات السبت والأحد، بتراجع بلغ نحو 715 جنيهاً.

كما سجلت السبيكة وزن 50 جراماً نحو 398 ألفاً و850 جنيهاً، مقابل مستويات أعلى خلال عطلة نهاية الأسبوع،

وكذلك سجلت السبيكة وزن 100 جرام نحو 797 ألفاً و700 جنيه، في تراجع متزامن مع انخفاض سعر عيار 24.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم وفقاً لآخر تحديث

سعر الذهب عيار 24 سجل 7977 جنيهاً، متراجعاً بنحو 23 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21 سجل 6980 جنيهاً، منخفضاً بقيمة 20 جنيهاً.



سعر الذهب عيار 18 سجل 5983 جنيهاً، بتراجع قدره 17 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب سجل 55 ألفاً و839 جنيهاً.

سعر أوقية الذهب سجلت 248 ألفاً و112 جنيهاً.

ويعكس هذا التراجع في الجنيه الذهب والسبائك وأعيرة الذهب الرئيسية تحركاً واضحاً في اتجاه الأسعار مع منتصف الأسبوع الجاري.