زيادة محدودة| الجنيه الذهب يصعد 80 جنيها قبل انتهاء تعاملات مساء اليوم.. تفاصيل

ارتفع سعر الجنيه الذهب بصورة طفيفة مع انتهاء تعاملات اليوم السبت 25-4-2026؛ داخل محلات الصاغة في مصر مقارنة بما كان عليه أمس.

الجنيه الذهب يرتفع

وصعد سعر الجنيه الذهب مقدارًا طفيفًا حيث زاد بقيمة 80 جنيهًا علي الأكثر منذ اغلاق تعاملات أمس.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة 56 ألف جنيه في المتوسط.

سعر الذهب

وثبت سعر الذهب داخل محلات الصاغة بدون تغيير علي مدار تعاملات اليوم .

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في لآخر تحديث له اليوم 7 آلاف جنيه.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8 آلاف جنيه للشراء و7942 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7333 جنيها للشراء و7281 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7آلاف جنيه للشراء و 6950 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 6آلاف جنيه للشراء و 5958 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 56 ألف جنيه للشراء و 55.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4711 دولار للشراء و 4709 دولار للبيع.