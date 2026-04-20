الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الجنيه الذهب يعاود الارتفاع ويتخطى الـ 56 ألفاً.. أسعار المعدن الأصفر بختام تعاملات اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين تحركاً طفيفاً نحو الارتفاع، وسط اهتمام متزايد من المواطنين بمتابعة أسعار الجنيه الذهب باعتباره وسيلة أساسية للادخار وحفظ قيمة الأموال. 

وجاءت أسعار اليوم لتسجل زيادة محدودة مقارنة بالمستويات التي استقرت عليها الأسعار في ختام تعاملات يوم أمس الأحد.

أسعار الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) نحو 56240 جنيهاً للشراء و56000 جنيه للبيع في ختام تعاملات اليوم، مقارنة بسعر الشراء أمس الذي بلغ 56200 جنيه، ليرتفع بذلك بمقدار 40 جنيهاً فقط، وهو تحرك يعكس حالة الهدوء التي تسيطر على حركة البيع والشراء حالياً.

أسعار الذهب اليوم

وبالنظر إلى أسعار الذهب الخام بمختلف أعيرته، فقد سجلت زيادات طفيفة جاءت كالتالي:

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 8034 جنيهاً للشراء، مقارنة بـ 8029 جنيهاً في تعاملات الأمس، بزيادة قدرها 5 جنيهات.

أما عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشاراً في الأسواق، فقد وصل سعره اليوم إلى 7030 جنيهاً للشراء و7000 جنيه للبيع، مقابل 7025 جنيهاً للشراء في تعاملات أمس الأحد.

وبالنسبة لباقي الأعيرة، فقد سجل عيار 18 نحو 6026 جنيهاً للشراء، 

بينما بلغ عيار 22 نحو 7364 جنيهاً للشراء، وسجل عيار 12 نحو 4017 جنيهاً للشراء. 

كما سجلت أوقية الذهب اليوم 249885 جنيهاً للشراء مقارنة بـ 249729 جنيهاً بالأمس.

وتأتي هذه التحركات البسيطة في ظل استقرار نسبي يشهده السوق المحلي، حيث يفضل الكثير من الراغبين في الاستثمار طويل الأمد التوجه نحو شراء الجنيه الذهب كونه ملاذاً آمناً للادخار. 

ويراقب المتعاملون في الصاغة حركة الأسعار العالمية مع بداية تداولات الأسبوع للوقوف على الاتجاه الذي سيسلكه الذهب خلال الأيام المقبلة.

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
لحم ضاني
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
