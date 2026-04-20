رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

بعد التراجع العالمي .. أسعار الذهب تسجل هبوطًا في الدول العربية اليوم

رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب في منطقة الخليج العربي حالة من التباين الملحوظ خلال تعاملات اليوم الاثنين 20 إبريل 2026, حيث سيطر الاستقرار التام على الأسعار في المملكة العربية السعودية، بينما سجل المعدن الأصفر في الإمارات والكويت وقطر تراجعات طفيفة في مختلف الأعيرة مقارنة بأسعار يوم أمس الأحد، وتزامناً مع تراجع سعر الذهب عالمياً اليوم.
 

المملكة العربية السعودية..  
واستقرت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين عند نفس مستوياتها المسجلة مؤخراً، وجاءت كالتالي:

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 584.19 ريال سعودي. 

كما استقر عيار 21 عند 511.17 ريال سعودي، وسجل عيار 18 نحو 438.14 ريال سعودي. 

أما الجنيه الذهب فقد استقر عند مستوى 4089 ريال سعودي، في حين بلغت أونصة الذهب 18170 ريال سعودي.
 

دولة الإمارات.. تراجع طفيف في الأسعار
فيما شهدت أسواق الذهب في دولة الإمارات تراجعاً طفيفاً اليوم الاثنين مقارنة بأسعار أمس الأحد؛ وجاءت أسعار الذهب في الإمارات اليوم كالتالي:

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 ليصل إلى 580.50 درهم بعد أن كان 582.25 درهم بالأمس. 

وسجل عيار 21 نحو 515.50 درهم اليوم مقارنة بـ 517 درهم يوم أمس. 

كما بلغ سعر الجنيه الذهب 4124 درهم، وسجلت الأونصة 18055.50 درهم إماراتي.
 

دولة الكويت.. تراجعات محدودة
وسجلت أسعار الذهب في الكويت انخفاضاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم؛ حيث سجل عيار 24 نحو 47.625 دينار كويتي مقارنة بـ 47.900 دينار المسجلة أمس الأحد. 

وبلغ سعر عيار 21 نحو 41.675 دينار اليوم مقابل 41.925 دينار بالأمس. 

أما الجنيه الذهب فقد سجل 333.450 دينار كويتي، وبلغت الأونصة 1481.600 دينار كويتي.
 

دولة قطر.. هدوء نسبي في التعاملات
وفي قطر، مالت الأسعار أيضاً إلى التراجع الطفيف؛ حيث سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم 562.75 ريال قطري مقارنة بـ 565.75 ريال في تعاملات أمس الأحد. 

ووصل سعر عيار 21 إلى 492.25 ريال قطري مقارنة بـ 495 ريال بالأمس. 

كما سجل الجنيه الذهب 3938.75 ريال قطري، بينما بلغت أونصة الذهب 17500.75 ريال قطري.

ويعكس هذا التراجع في أسعار الذهب بالدول العربية مدى تأثر الذهب عربياً بأسعار الذهب عالمياً والتي انخفضت اليوم في ظل ارتفاع الدولار وأسعار الطاقة، ولكن حتى الآن مازال مستوى التراجع طفيف ليبقى الذهب في منطقة سعرية مستقرة نسبياً رغم التراجعات المحدودة التي سجلتها أغلب دول المنطقة اليوم.

بالصور

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

