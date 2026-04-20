استقرار يميل للارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الاثنين تواصل رحلة الصعود الطفيف بالأسواق

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين حالة من الارتفاع الطفيف في الأسواق المحلية، لتعوض بذلك التراجع البسيط الذي سجلته خلال تعاملات أمس الأحد، وتعود لمستويات يوم السبت الماضي.

وسجلت كافة الأعيرة زيادة طفيفة تراوحت ما بين 4 إلى 5 جنيهات في الجرام الواحد، تزامناً مع تراجع سعر الذهب عالمياً اليوم.



ووفقاً لآخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فقد جاءت كالتالي:

سجل جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، نحو 8034 جنيهاً للشراء، مقارنة بـ 8029 جنيهاً سجلها أمس الأحد، بزيادة قدرها 5 جنيهات.

فيما حقق عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشاراً في السوق المصري، 7030 جنيهاً للشراء اليوم، مقابل 7025 جنيهاً بالأمس، ليرتفع بمقدار 5 جنيهات أيضاً.



وجاءت أسعار بقية الأعيرة لتعاملات اليوم الاثنين كالتالي:

سجل عيار 22 نحو 7364 جنيهاً للشراء.

سجل عيار 18 نحو 6026 جنيهاً للشراء.

سجل عيار 12 نحو 4017 جنيهاً للشراء.

وعلى صعيد السبائك والعملات الذهبية، ارتفع سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) ليصل إلى 56240 جنيهاً للشراء، مقارنة بـ 56200 جنيه في تعاملات أمس، بزيادة قدرها 40 جنيهاً.



أما بالنسبة لأونصة الذهب، فقد سجلت اليوم 249885 جنيهاً، مقارنة بـ 249729 جنيهاً بالأمس، محققة ارتفاعاً قدره نحو 156 جنيهاً في قيمة الأونصة الواحدة.



وتشير البيانات إلى أن السوق استعاد اليوم مستويات الاستقرار المرتفعة التي شهدها يوم السبت 18 أبريل، بعد هدوء نسبي في تعاملات أمس الأحد. ويأتي هذا التحرك في ظل ترقب المستثمرين والمتعاملين لتحركات الأسواق العالمية مع بداية تداولات الأسبوع، وسط استمرار جاذبية الذهب كملاذ آمن للادخار والاستثمار.