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آخر 6 نجوم فازوا بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آخر 6 نجوم فازوا بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم

الحذاء الذهبي
الحذاء الذهبي
حسام الحارتي

على مدار ست نسخ متتالية من كأس العالم خطف عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية الأضواء بحصدهم جائزة الحذاء الذهبي، التي تُمنح لهداف البطولة، ليكتبوا أسماءهم في سجل المونديال .

البداية كانت في مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002، حين قاد الأسطورة البرازيلية رونالدو منتخب بلاده إلى اللقب مسجلًا 8 أهداف، ليؤكد عودته القوية بعد سلسلة من الإصابات الصعبة.

وفي ألمانيا 2006، نجح المهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه في تصدر قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف، قبل أن يصبح لاحقًا الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم.

أما مونديال جنوب أفريقيا 2010، فشهد بروز النجم الألماني توماس مولر الذي خطف الحذاء الذهبي بـ5 أهداف، في بطولة كانت بداية انطلاقته نحو النجومية العالمية.

وفي البرازيل 2014، خطف الكولومبي خاميس رودريغيز الأنظار بأداء استثنائي وأهداف رائعة، ليحصد الجائزة برصيد 6 أهداف رغم خروج منتخب بلاده من ربع النهائي.

وخلال مونديال روسيا 2018، توج قائد منتخب إنجلترا هاري كين بالحذاء الذهبي بعد تسجيله 6 أهداف، ليقود "الأسود الثلاثة" إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ عقود.

وفي النسخة الأخيرة قطر 2022، تألق الفرنسي كيليان مبابي بشكل لافت وسجل 8 أهداف، بينها ثلاثية تاريخية في المباراة النهائية أمام الأرجنتين، ليحصد الحذاء الذهبي رغم خسارة منتخب بلاده اللقب.

كأس العالم الحذاء الذهبي سجل المونديال مونديال كوريا الجنوبية رونالدو لألماني ميروسلاف كلوزه البرازيل 2014 قطر 2022 روسيا 2018

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