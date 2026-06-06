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الصفقة التاريخية.. أمير هشام يستعيد ذكرى مرور عام على إعلان الأهلي التعاقد مع زيزو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الصفقة التاريخية.. أمير هشام يستعيد ذكرى مرور عام على إعلان الأهلي التعاقد مع زيزو

زيزو
زيزو
باسنتي ناجي

استعاد الإعلامي أمير هشام ذكرى انضمام أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي، وذلك بعد مرور عام على الإعلان الرسمي عن الصفقة التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الشارع الرياضي المصري.

زيزو

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «في مثل هذا اليوم قبل عام.. أعلن النادي الأهلي تعاقده مع أحمد سيد زيزو في صفقة تاريخية»، في إشارة إلى الإعلان الرسمي الذي أصدره الأهلي يوم 6 يونيو 2025، معلنًا ضم اللاعب في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك.

فى مثل هذا اليوم 6 يونيو 2025، أعلن النادي الأهلي التعاقد رسميا مع أحمد مصطفى زيزو، جناح الزمالك وذلك بعقد لمدة أربعة مواسم في صفقة انتقال حر مع خيار التمديد لموسم آخر بموافقة الطرفين.

ونشر الأهلي فيديو عبر منصته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي لتقديم زيزو والذي قال فيه : زيزو في أرض التاريخ زيزو أهلاوي.

وكان زيزو قد بدأ مسيرته في ناشئي وادي دجلة المصري، وانضم إلى ليرس البلجيكي في عام 2014 ولعب له ثلاثة أعوام قبل أن ينتقل إلى البرتغال حيث لعب معارا لفريق ناسيونال ماديرا، ثم لعب في موريرنسي لمدة عامين قبل الانتقال إلى الزمالك في عام 2019.

ومع نجح زيزو في الفوز بلقب الدوري مرتين والكأس ثلاث مرات وكأس السوبر المصري مرة والسوبر الإفريقي مرتين والكونفيدرالية الإفريقية مرتين.

أرقام زيزو مع الأهلى

وفى موسمه الأول بالقميص الأحمر شارك زيزو في 32 مباراة مع الأهلي نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف، كما قدم 10 تمريرات حاسمة، ليساهم في 15 هدفا بقميص الفريق.

كما حقق لقب وحيد وهو لقب كأس السوبر المصري.

ويراهن مسئولو النادى الأهلى على تألق أحمد سيد زيزو نجم الفريق بالموسم الجديد، مشددين على رغبتهم في التمسك بخدماته لقيادة المارد الأحمر لإستعادة عرش البطولات المحلية والأفريقية بالموسم المقبل.

ويري مسئولو النادى الأهلى أن زيزو لم يقدم الإضافة الفنية المنتظرة هذا الموسم لأكثر من سبب ولكنه يبقى أحد أهم الأوراق الرابحة في صفوف المارد الأحمر.

مسيرة زيزو

بدأ زيزو مسيرته في نادي ليرس البلجيكي بين عامي (2014–2017): لعب 72 مباراة وسجل 4 أهداف.

ثم انتقل في 2017 إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي على سبيل الإعارة (13 مباراة، هدفان)، ثم إلى موريرينسي (2017–2019) الذي شهد تسجيله هدفا واحدا في 25 مباراة.

وانضم إلى الزمالك في يناير 2019 حتى صيف 2024 ولعب معه 263 مباراة وسجل خلالها 87 هدفا وصنع 71 آخرين

زيزو الاهلي أمير هشام

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