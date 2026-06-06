فرج عامر يطالب بالتحقيق في تصريحات زكي عبد الفتاح بشأن نهائي أفريقيا 2022

أثار فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، جدلًا واسعًا بعدما طالب بفتح تحقيق دقيق في التصريحات التي أدلى بها زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق في عهد بوب برادلي، بشأن كواليس اختيار ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022.

زكي عبدالفتاح

وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أن زكي عبد الفتاح أكد وجود "سر خطير" تسبب في إخفاء خطاب يتعلق باختيار ملعب المباراة النهائية التي جمعت بين الأهلي والوداد الرياضي في المغرب، بدلًا من إقامتها في القاهرة، وهي المباراة التي انتهت بخسارة الأهلي للقب.

وأشار عامر إلى ضرورة التعامل مع هذه التصريحات بجدية وإخضاعها للتحقيق، خاصة في ظل ما وصفه بانكشاف "كارثة" داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة مؤخرًا، مؤكدًا أن بعض الوقائع التي كان يتم نفيها سابقًا اتضح لاحقًا أنها حقيقية وتستحق المراجعة والمحاسبة.