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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من ميت عقبة لـ الجزيرة.. كشف حساب زيزو فى سنوية إنتقاله لـ الأهلي

زيزو
زيزو
ياسمين تيسير

فى مثل هذا اليوم 6 يونيو 2025، أعلن النادي الأهلي التعاقد رسميا مع أحمد مصطفى زيزو، جناح الزمالك وذلك بعقد لمدة أربعة مواسم في صفقة انتقال حر مع خيار التمديد لموسم آخر بموافقة الطرفين.

ونشر الأهلي فيديو عبر منصته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي لتقديم زيزو والذي قال فيه : زيزو في أرض التاريخ زيزو أهلاوي.

وكان زيزو قد بدأ مسيرته في ناشئي وادي دجلة المصري، وانضم إلى ليرس البلجيكي في عام 2014 ولعب له ثلاثة أعوام قبل أن ينتقل إلى البرتغال حيث لعب معارا لفريق ناسيونال ماديرا، ثم لعب في موريرنسي لمدة عامين قبل الانتقال إلى الزمالك في عام 2019.

ومع نجح زيزو في الفوز بلقب الدوري مرتين والكأس ثلاث مرات وكأس السوبر المصري مرة والسوبر الإفريقي مرتين والكونفيدرالية الإفريقية مرتين.

أرقام زيزو مع الأهلى

وفى موسمه الأول بالقميص الأحمر شارك زيزو في 32 مباراة مع الأهلي نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف، كما قدم 10 تمريرات حاسمة، ليساهم في 15 هدفا بقميص الفريق.

كما حقق لقب وحيد وهو لقب كأس السوبر المصري.

ويراهن مسئولو النادى الأهلى على تألق أحمد سيد زيزو نجم الفريق بالموسم الجديد، مشددين على رغبتهم في التمسك بخدماته لقيادة المارد الأحمر لإستعادة عرش البطولات المحلية والأفريقية بالموسم المقبل.

ويري مسئولو النادى الأهلى أن زيزو لم يقدم الإضافة الفنية المنتظرة هذا الموسم لأكثر من سبب ولكنه يبقى أحد أهم الأوراق الرابحة في صفوف المارد الأحمر.

مسيرة زيزو

بدأ زيزو مسيرته في نادي ليرس البلجيكي بين عامي (2014–2017): لعب 72 مباراة وسجل 4 أهداف.

ثم انتقل في 2017 إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي على سبيل الإعارة (13 مباراة، هدفان)، ثم إلى موريرينسي (2017–2019) الذي شهد تسجيله هدفا واحدا في 25 مباراة.

وانضم إلى الزمالك في يناير 2019 حتى صيف 2024 ولعب معه 263 مباراة وسجل خلالها 87 هدفا وصنع 71 آخرين

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