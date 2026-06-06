وجهة عالمية متكاملة.. الصحف الأيرلندية تسلط الضوء على تنوع المقصد السياحي المصري

نشرت عدد من الصحف الأيرلندية، من بينها The Sun Daily وThe Times الأيرلنديتين، مجموعة من التقارير الصحفية التي سلطت الضوء على المقومات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، مؤكدة مكانته كوجهة سياحية متكاملة تجمع بين التراث الحضاري العريق والتجارب السياحية المتنوعة والحديثة.

مصر لم تعد تقتصر على المقومات التقليدية

وأشارت التقارير إلى أن الصورة الذهنية عن مصر لم تعد تقتصر على المقومات التقليدية المرتبطة بأهرامات الجيزة ونهر النيل، بل أصبحت تشمل مجموعة واسعة من التجارب السياحية التي تجمع بين الآثار والتراث الثقافي الفريد والشواطئ الخلابة والمنتجعات السياحية الراقية، بما يلبي تطلعات واهتمامات مختلف شرائح السائحين. كما أبرزت ما يتمتع به المقصد المصري من قيمة تنافسية متميزة مقارنة بالعديد من المقاصد السياحية الأخرى.

كما أفردت التقارير مساحة واسعة للحديث عن المتحف المصري الكبير، باعتباره أحد أهم المشروعات الثقافية والحضارية في القرن الحادي والعشرين، وأحد أبرز عناصر الجذب السياحي الجديدة بالمقصد المصري، مؤكدة دوره في تعزيز مكانة مدينة القاهرة كوجهة ثقافية عالمية وإعادة تقديمها للأجيال الجديدة من الزائرين من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانتها على خريطة السياحة الدولية.

وتطرقت التقارير أيضًا إلى المقاصد السياحية المطلة على ساحل البحر الأحمر، ولا سيما مدن الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والجونة، وما تضمه من منتجعات سياحية فاخرة ومقومات طبيعية متميزة. كما أبرزت أهمية الرحلات النيلية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتجربة السياحية في مصر، وما تتضمنه من برامج ثقافية وسياحية تتيح للزائرين استكشاف المدن التاريخية، وعلى رأسها القاهرة والأقصر وأسوان، والاستمتاع بما تزخر به من مواقع أثرية وسياحية فريدة.

وأكدت التقارير أن مصر أصبحت وجهة متميزة للسياحة الفاخرة والتجارب الاستثنائية، في ظل ما تضمه من فنادق ومنتجعات راقية ورحلات نيلية ذات طابع فاخر، الأمر الذي يعكس تنوع المنتج السياحي المصري واتساع نطاقه بما يتجاوز الأنماط التقليدية للسياحة، ويعزز من جاذبيته لدى شرائح السائحين ذوي الإنفاق المرتفع، لا سيما من السوقين الأيرلندية والبريطانية.

كما أكدت التقارير على ما تتمتع به الوجهات السياحية المصرية من أمن واستقرار، مشيرة إلى استمرار الحركة السياحية بصورة طبيعية في مختلف الوجهات السياحية المصرية، وهو ما يعزز ثقة السائحين المحتملين ويدعم تنافسية المقصد المصري وقدرته على الحفاظ على مكانته كأحد أبرز المقاصد السياحية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، رغم التحديات والأوضاع الإقليمية الراهنة.

وتعكس هذه التغطيات الإعلامية الإيجابية تنامي الاهتمام الدولي بالمقصد السياحي المصري، وتؤكد نجاح جهود الوزارة الترويجية التي تستهدف إبراز تنوع المنتج السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات فريدة تجمع بين الأصالة والحداثة، بما يسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية من مختلف الأسواق العالمية.

