قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تحريض أولادها بالدعاء على والدهم.. تحرك عاجل من القومي للطفولة ضد سيدة المقابر
ثابت عند 51.75 جنيه.. سعر الدولار مساء اليوم في السوق الرسمي
آخر 6 نجوم فازوا بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم
تصعيد خطير.. مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين
لأول مرة.. قناة إسرائيلية تبث وثائقي عن كواليس زيارة السادات لتل أبيب عام 1977
الصفقة التاريخية.. أمير هشام يستعيد ذكرى مرور عام على إعلان الأهلي التعاقد مع زيزو
لا تنوي التهدئة.. الخارجية الإيرانية: هجوم أمريكا على سيريك وقشم انتهاك لوقف إطلاق النار
قاعدة بيانات موحدة وتمكين رقمي.. كيف تدعم المنصة الجديدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
أخبار التكنولوجيا | تحديث جديد من واتساب يثير فضول الملايين .. ChatGPT يسجل أسرع نمو في تاريخ التطبيقات
برلماني يقترح كارت مجاني وكاش باك لضم 45 مليون محفظة إلكترونية لمنظومة الدفع الرقمي| تفاصيل
الليلة .. موعد مباراة مصر والبرازيل والقنوات المجانية
جوارديولا يغازل صفقة برشلونة المنتظرة.. ويشيد بمشروع فليك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وجهة عالمية متكاملة.. الصحف الأيرلندية تسلط الضوء على تنوع المقصد السياحي المصري

شرم الشيخ
شرم الشيخ
محمد الاسكندرانى

نشرت عدد من الصحف الأيرلندية، من بينها The Sun Daily وThe Times الأيرلنديتين، مجموعة من التقارير الصحفية التي سلطت الضوء على المقومات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، مؤكدة مكانته كوجهة سياحية متكاملة تجمع بين التراث الحضاري العريق والتجارب السياحية المتنوعة والحديثة.

مصر لم تعد تقتصر على المقومات التقليدية 

وأشارت التقارير إلى أن الصورة الذهنية عن مصر لم تعد تقتصر على المقومات التقليدية المرتبطة بأهرامات الجيزة ونهر النيل، بل أصبحت تشمل مجموعة واسعة من التجارب السياحية التي تجمع بين الآثار والتراث الثقافي الفريد والشواطئ الخلابة والمنتجعات السياحية الراقية، بما يلبي تطلعات واهتمامات مختلف شرائح السائحين. كما أبرزت ما يتمتع به المقصد المصري من قيمة تنافسية متميزة مقارنة بالعديد من المقاصد السياحية الأخرى.

كما أفردت التقارير مساحة واسعة للحديث عن المتحف المصري الكبير، باعتباره أحد أهم المشروعات الثقافية والحضارية في القرن الحادي والعشرين، وأحد أبرز عناصر الجذب السياحي الجديدة بالمقصد المصري، مؤكدة دوره في تعزيز مكانة مدينة القاهرة كوجهة ثقافية عالمية وإعادة تقديمها للأجيال الجديدة من الزائرين من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانتها على خريطة السياحة الدولية.

وتطرقت التقارير أيضًا إلى المقاصد السياحية المطلة على ساحل البحر الأحمر، ولا سيما مدن الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والجونة، وما تضمه من منتجعات سياحية فاخرة ومقومات طبيعية متميزة. كما أبرزت أهمية الرحلات النيلية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتجربة السياحية في مصر، وما تتضمنه من برامج ثقافية وسياحية تتيح للزائرين استكشاف المدن التاريخية، وعلى رأسها القاهرة والأقصر وأسوان، والاستمتاع بما تزخر به من مواقع أثرية وسياحية فريدة.

وأكدت التقارير أن مصر أصبحت وجهة متميزة للسياحة الفاخرة والتجارب الاستثنائية، في ظل ما تضمه من فنادق ومنتجعات راقية ورحلات نيلية ذات طابع فاخر، الأمر الذي يعكس تنوع المنتج السياحي المصري واتساع نطاقه بما يتجاوز الأنماط التقليدية للسياحة، ويعزز من جاذبيته لدى شرائح السائحين ذوي الإنفاق المرتفع، لا سيما من السوقين الأيرلندية والبريطانية.

كما أكدت التقارير على ما تتمتع به الوجهات السياحية المصرية من أمن واستقرار، مشيرة إلى استمرار الحركة السياحية بصورة طبيعية في مختلف الوجهات السياحية المصرية، وهو ما يعزز ثقة السائحين المحتملين ويدعم تنافسية المقصد المصري وقدرته على الحفاظ على مكانته كأحد أبرز المقاصد السياحية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، رغم التحديات والأوضاع الإقليمية الراهنة.

وتعكس هذه التغطيات الإعلامية الإيجابية تنامي الاهتمام الدولي بالمقصد السياحي المصري، وتؤكد نجاح جهود الوزارة الترويجية التي تستهدف إبراز تنوع المنتج السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات فريدة تجمع بين الأصالة والحداثة، بما يسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية من مختلف الأسواق العالمية.

المتحف المصري الكبير مصر السياحة سياحة سياحة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

الزمالك

خبير لوائح يكشف تفاصيل صادمة في حكم إيقاف قيد الزمالك لفترتين

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

النادي الأهلي

أسماء مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم تشكيل الجهاز الفني الجديد

حسين لبيب

أمير هشام: الزمالك حل أزمة القيد بـ فاركو..ومرتب الطبيب الإسباني خيالي

امتحانات الشهادة الإعدادية

جمع إنسان ومعنى شذا.. أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات عربي الإعدادية اليوم

ترشيحاتنا

دونالد ترامب

بعد سجنه عامين.. ترامب يصدر عفوا عن عضو جمهوري سابق في الكونجرس

أرشيفية

روسيا: أمريكا فقدت الأمل في أوكرانيا بعد اتضاح مسار الحرب

نواف سلام

نواف سلام: استهداف ضباط وجنود الجيش اللبناني جريمة بحق لبنان

بالصور

بالأبيض الكاجوال.. نسرين آمين تستعرض جمالها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

هل قلة النوم تسبب السرطان؟.. علاقة مقلقة بين الأرق وأورام الثدي

اضطرابات النوم عاملًا خفيًا وراء ارتفاع معدلات السرطان المبكر
اضطرابات النوم عاملًا خفيًا وراء ارتفاع معدلات السرطان المبكر
اضطرابات النوم عاملًا خفيًا وراء ارتفاع معدلات السرطان المبكر

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار 5 سيارات SUV صينية في السوق المصري

سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية

ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول

ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام قد تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول
ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام قد تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول
ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام قد تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد