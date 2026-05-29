الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزارة السياحة: نجاح وانتظام تصعيد الحجاج إلى عرفات والنفرة إلى المزدلفة

محمد الاسكندرانى

تواصل البعثة الرسمية لوزارة السياحة والآثار للحج السياحي، المتواجدة حالياً بمكة المكرمة، جهودها المُكثفة داخل مشعر منى في ثاني أيام التشريق، وذلك عقب نجاح عمليات تصعيد حجاج السياحة إلى صعيد عرفات ونفرتهم إلى المزدلفة، وذلك في ظل متابعة ميدانية متواصلة على مدار الساعة للاطمئنان على أحوال الحجاج وضمان انتظام تقديم الخدمات.

مخيمات الحجاج بمشعر منى

وتتواجد لجان البعثة بشكل دائم داخل مخيمات الحجاج بمشعر منى، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة، والتأكد من توافر خدمات الإعاشة والرعاية الطبية، مع التدخل الفوري لمعالجة أية ملاحظات أو تحديات طارئة، بما يحقق أعلى درجات الراحة للحجاج أثناء أداء المناسك.

وفي هذا الإطار، يواصل شريف فتحي وزير السياحة والآثار متابعته اللحظية لأعمال بعثة الحج السياحي، حيث يحرص على الاطمئنان المستمر على أوضاع الحجاج، موجهاً أعضاء البعثة بمواصلة العمل المُكثف حتى انتهاء أيام التشريق، مع متابعة إجراءات عودة الحجاج عبر الرحلات الجوية والبرية، وحتى وصولهم سالمين إلى أرض الوطن، مع التأكيد على استمرار تواجد البعثة حتى مغادرة آخر حاج سياحة من الأراضي المقدسة.

ومن جانبها، أكدت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي ورئيس البعثة، أن عمليتي التصعيد إلى عرفات والنفرة إلى المزدلفة تمت بنجاح وانتظام كامل، بفضل التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية، مشيرة إلى استقرار الأوضاع داخل مخيمات منى، مع استمرار المتابعة الدقيقة والتعامل الفوري مع أية مستجدات.

وأضافت أن موسم الحج هذا العام يشهد نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لحجاج السياحة المصريين بالمشاعر المقدسة، حيث تم التشغيل الناجح لبرنامج "أبراج كدانة" بمستوى خمس نجوم، كأحد أبرز المستحدثات المطبقة خلال هذا الموسم. ويوفر البرنامج إقامة فندقية متكاملة داخل المشاعر المقدسة كبديل متطور للخيام التقليدية، بما يضمن بيئة أكثر راحة وخصوصية للحجاج، ويعكس التوجه نحو الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وأوضحت أن نظام ترقيم "الصوفا بد" الجديد أثبت كفاءة عالية في تنظيم دخول الحجاج إلى مخيماتهم، من خلال تخصيص رقم المخيم ورقم السرير لكل حاج مسبقاً قبل الوصول، فيما تسهم الكاميرات المُزودة بأجهزة استشعار في متابعة الطاقة الاستيعابية للمخيمات وإصدار تنبيهات فورية، بما يضمن انتظام الإقامة وإحكام تنظيم حركة الدخول والخروج.

كما أشارت إلى تطبيق إجراءات تنظيمية مشددة على بوابات المخيمات بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تعتمد منظومة الدخول على باركود بطاقة «نسك»، بما يمنع دخول أي حاج إلى غير مخيمه المخصص، ويسهم في ضبط حركة الحجاج وضمان حصول كل حاج على كامل الخدمات المقررة، إلى جانب الحفاظ على السعة الاستيعابية لكل مخيم.

وأشارت إلى أن لجان البعثة رصدت عدداً محدوداً من الملاحظات، وقد تم التعامل معها على الفور بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركات السياحة المنظمة، ومعالجتها.

وفي إطار توظيف التقنيات الرقمية الحديثة، أكدت أن تطبيق "رفيق"، التطبيق الرسمي للوزارة المخصص لحجاج السياحة المصريين، أدى دوراً فعالاً في التعامل مع الحالات الإنسانية، حيث أسهم في تحديد مواقع الحجاج الذين فقدوا طريقهم داخل المشاعر المقدسة، وتمكنت لجان البعثة من الوصول إليهم وإعادتهم إلى مخيماتهم بأمان عبر خاصية تتبع الموقع. كما يتيح التطبيق استقبال الشكاوى والملاحظات إلكترونياً والتعامل معها بشكل فوري، بما يعزز كفاءة الاستجابة الميدانية ويدعم منظومة الحج السياحي.

وتواصل البعثة متابعة عمليات تفويج الحجاج لرمي الجمرات خلال أيام التشريق، وفقاً للجداول الزمنية المعتمدة، بما يضمن انسيابية الحركة والحفاظ على سلامة الحجاج، مع التأكيد على أهمية التزامهم بالتعليمات المنظمة، وتجنب التوجه إلى الجمرات خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، خاصة ما بين الساعة العاشرة صباحاً والثانية ظهراً، حفاظاً على سلامتهم وتفادياً للإجهاد الحراري.
 

