رئيس لبنان: يجب وقف إطلاق النار فورا.. وروبيو: ندعم استقرار لبنان وسيادته

تلقى رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزيف عون، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، بعد ظهر اليوم، جرى خلاله عرض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والتطورات الراهنة.

وأكد الرئيس “عون” خلال الاتصال، ضرورة بذل كل الجهود الممكنة؛ من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، باعتباره المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى، والممر الضروري لتهيئة الظروف المناسبة لمعالجة مختلف الملفات والقضايا المطروحة.

من جهته، جدد “روبيو” التزام الإدارة الأمريكية الاستمرار في مساعيها لتثبيت مخرجات لقاءات واشنطن السابقة.

وأكد دعم بلاده لاستقرار لبنان واستقلاله وسيادته على كامل أراضيه، وحقه الطبيعي والكامل في تقرير مصيره.