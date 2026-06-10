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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عودة أسطورة ميتسوبيشي.. إيكليبس سبورتباك 2027 سيارة كهربائية بالكامل

ميتسوبيشي إيكليبس سبورتباك 2027
ميتسوبيشي إيكليبس سبورتباك 2027
عزة عاطف

كشفت شركة ميتسوبيشي موتورز أمريكا الشمالية رسميًا عن إطلاق سيارتها الكهربائية بالكامل والجديدة كليًا "ميتسوبيشي إيكليبس سبورتباك" موديل عام 2027. 

ويمثل هذا الطراز خطوة محورية ضمن خطة الشركة الاستراتيجية لتعزيز حضورها في قطاع الطاقة النظيفة، حيث يعيد المصنع الياباني إحياء اسم "إيكليبس" الرياضي الشهير الذي بدأ مسيرته عام 1990، ليتحول هذه المرة إلى فئة الكروس أوفر الرياضية المدمجة صديقة البيئة.

تأتي هذه السيارة كإحدى الثمار المباشرة للتحالف الهيكلي بين رينو ونيسان وميتسوبيشي، بهدف خفض التكاليف الاستثمارية وتطوير موديلات كهربائية بأسعار تنافسية تلائم صالات العرض العالمية.

تبادل الخبرات الهندسية ومنصة الجيل الجديد من نيسان ليف

لا تعد إيكليبس سبورتباك الجديدة بنية ميكانيكية مستقلة تمامًا، بل هي نسخة معاد تصميمها بهوية مختلفة تعتمد كليًا على منصة الجيل الجديد من السيارة الشهيرة “نيسان ليف”. 

ويأتي هذا التعاون اللوجستي القوي كعملية تبادل ذكية للمنافع الهندسية داخل التحالف؛ حيث تتيح ميتسوبيشي لشركة نيسان استخدام تقنياتها الرائدة في منظومات الهجين القابل للشحن (PHEV) المتواجدة في طرازات مثل أوتلاندر، وفي المقابل تحصل ميتسوبيشي على قاعدة العجلات الكهربائية المتطورة من نيسان لتقديم سيارة كهربائية طويلة المدى لعملائها دون تحمل أعباء تطويرية ضخمة.

المنظومة الميكانيكية والأداء الفني المتوقع للشاسيه الكهربائي

بالرغم من أن ميتسوبيشي لم تفصح بدقة عن الأرقام الفنية النهائية في بيانها القصير، إلا أن تطابقها الهندسي مع نيسان ليف يؤكد اعتمادها على نفس المحركات والبطاريات؛ حيث ستنبض السيارة بمحرك كهربائي واحد يوجه القوة إلى العجلات الأمامية، لينتج قوة مذهلة تبلغ 214 حصاناً مع عزم دوران يصل إلى 261 رطلاً-قدماً.

تستمد المنظومة طاقتها من حزمة بطاريات متطورة بسعة 75 كيلوواط/ساعة، تمنح الفئة الأساسية القدرة على قطع مسافة تصل إلى 303 أميال (ما يعادل تقريبًا 487 كيلومترًا) بالشحنة الواحدة، في حين ينخفض المدى طفيفاً ليصل إلى 259 ميلاً في الفئات الفاخرة المجهزة بالعجلات الرياضية الكبيرة. 

وتستطيع السيارة تحقيق تسارع من السكون إلى سرعة 60 ميللاً/ساعة خلال 6.9 ثوانٍ، وتدعم تقنية الشحن السريع بالتيار المستمر بقدرة 150 كيلوواط، مما يسمح برفع نسبة الشحن من 10% إلى 80% في غضون 35 دقيقة فقط عبر منفذي الشحن (J1772) و(NACS).

وأكدت ميتسوبيشي أن طراز إيكليبس سبورتباك حظي بتعديلات بصرية ملموسة تميزه تمامًا عن شقيقه ليف وتمنحه الطابع الوراثي الفريد للعلامة اليابانية. 

وتتركز هذه التغييرات التصميمية في الواجهتين الأمامية والخلفية؛ حيث حصلت المقدمة على مصد أمامي أكثر عضلية وهجومية وشبكة مغلقة مدمج بها بلمسات مستطيلة من الكروم يتوسطها شعار “الجواهر الثلاث” الشهير، مع إعادة رسم الملامح الداخلية للمصابيح الأمامية لتتخذ شكلاً حاداً يبعدها عن المظهر التقليدي.

تمتد التعديلات بوضوح إلى الجهة الخلفية من خلال تغيير الهيكل الخارجي لباب الحقيبة وإزالة الامتدادات الضوئية للمصابيح لتبدو المؤخرة أكثر عرضًا واستقامة، مع كتابة اسم MITSUB يشي بخط بارز فوق المصد الخلفي العريض المزود بمشتت هواء سفلي. 

وتكتمل الملامح الرياضية للشاسيه عبر تزويد السيارة بعجلات معدنية مميزة خماسية الأذرع بتصميم مثلثي هندسي يعزز من كفاءة تدفق الهواء والديناميكية الهوائية.

 

خطط الطرح التجاري في الأسواق العالمية والأسعار التقديرية

تستعد الشركة لطرح ميتسوبيشي إيكليبس سبورتباك 2027 للبيع بشكل رسمي في أسواق أمريكا الشمالية وكندا خلال النصف الثاني من العام الجاري، وتحديدًا في أواخر الصيف أو بداية خريف هذا العام، مع وجود دراسات لوجستية لتوسيع نطاق بيعها في الأسواق العالمية الأخرى لاحقًا. 

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن التصميم الداخلي للمقصورة أو الأسعار الرسمية للفئات، إلا أن المحللين يتوقعون أن يبدأ السعر التقديري للسيارة من حاجز الـ 30000 دولار أمريكي، مما يجعلها خيارًا استثماريًا وتنافسيًا قويًا للغاية يستقطب شريحة واسعة من الملاك الجدد الراغبين في دخول عالم المحركات النظيفة بتكلفة اقتصادية.

ميتسوبيشي مميزات نيسان ليف الكهربائية بطاريات ميتسوبيشي الكهربائية محرك نيسان ليف

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