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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ترامب يهاجم شركات السيارات الأمريكية: تستغل عملائها

ترامب السيارات الأمريكية
ترامب السيارات الأمريكية
عزة عاطف

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إشعال الجدل المستمر منذ سنوات حول قضية “حق الإصلاح” في قطاع السيارات، بعدما صرح علنًا بأن قادة كبرى شركات السيارات الأمريكية طالبوه بصياغة تشريعات تحد من قدرة الملاك والمستندات المستقلة على صيانة مركباتهم بأنفسهم. 

وجاءت هذه التصريحات النارية لتضع ملف التحكم في بيانات السيارات والأنظمة البرمجية تحت مجهر الرأي العام والجهات الرقابية من جديد.

كواليس اجتماع البيت الأبيض السري مع قادة فورد وجنرال موتورز

أدلى ترامب بهذه التصريحات في أعقاب اجتماع رسمي رفيع المستوى عُقد في البيت الأبيض، وضم الرؤساء التنفيذيين لشركتي "فورد" (Ford) و"جنرال موتورز" (GM). 

ووفقًا لادعاءات الرئيس الأمريكي، فإن مسئولي شركات السيارات الكبرى عبروا بوضوح عن رغبتهم في إصدار قانون فيدرالي يمنع الأفراد من إجراء الإصلاحات الميكانيكية والبرمجية المعقدة لسياراتهم خارج الوكالات الرسمية؛ ورغم أن شركة فورد أكدت لاحقًا أن مسألة الوصول إلى بيانات الإصلاح جرت مناقشتها بالفعل في الاجتماع، إلا أنها رفضت الإفصاح عن التفاصيل الدقيقة للمحادثة القانونية.

الصراع التكنولوجي حول بيانات السيارة والأمن السيبراني للمركبات الحديثة

يتمحور الخلاف الجوهري في هذه القضية حول “البيانات اللاسلكية والأنظمة البرمجية المتكاملة” للشاسيه، وليس حول قطع الغيار الميكانيكية التقليدية؛ حيث تدعي شركات السيارات أن تقييد الوصول إلى الأكواد البرمجية للسيارات الحديثة يهدف إلى حماية “الأمن السيبراني” ومنع الهجمات الإلكترونية التي قد تستهدف الأنظمة التوجيهية والمكابح بضغطة واحدة. 

في المقابل، يرى المدافعون عن حقوق المستهلك والورش المستقلة أن هذه المبررات هي مجرد غطاء تجاري لاحتكار عمليات الصيانة الباهظة وإجبار الملاك على الاعتماد الحصري على الوكلاء المعتمدين.

موقف ترامب المتكرر والضغوط اللوجستية على صالات العرض

تمثل هذه الواقعة المرة الثانية على الأقل التي يعلن فيها ترامب دعمه الصريح والمباشر لحركة "حق الإصلاح"، معتبرًا أن من حق المستهلك الذي يشتري سيارة بماله الخاص أن يمتلك حرية اختيار مكان وطريقة صيانتها دون قيود برمجية تفرضها المصانع. 

ويضع هذا التدخل السياسي المباشر ضغوطًا لوجستية واستثمارية قوية على إدارات شركات السيارات؛ حيث قد تجد نفسها مجبرة على إتاحة أدوات التشخيص البرمجية المتقدمة للعامة، مما يغير من خريطة أرباح قطاع خدمات ما بعد البيع في أسواق السيارات العالمية.

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